Algérie: JS Kabylie - Benyoucef suspendu 4 ans pour dopage

Alger — Le joueur de la JS Kabylie Lyes Benyoucef, a été suspendu 4 ans de toutes compétitions ou activités sportives pour un contrôle positif, lors de la rencontre de son équipe contre le DRB Tadjenanet qui s'est déroulée le 1er avril dernier au stade Lahoua Smain de Tadjenanet pour le compte de la 25ème journée du championnat de Ligue 1, a indiqué la Ligue de football professionnel sur son site officiel.

La commission de discipline qui a pris cette sanction lors de sa réunion tenue jeudi 9 mai, n'a pas précisé la nature du produit dopant consommé par Benyoucef dont la suspension à pris effet "à compter du 28 avril 2019".

Outre la sanction de quatre ans, le joueur devra s'acquitter d'une amende de 200.000 DA.

C'est le quatrième joueur professionnel épinglé cette saison pour dopage, après le gardien de but de l'US Biskra (Ligue 2) Walid Gaha, contrôlé positif en décembre 2018 et suspendu pour six mois dont trois mois avec sursis, le milieu de terrain du MC Alger (Ligue 1), Hichem Cherif El Ouzani, contrôlé positif et suspendu quatre ans ferme de toutes compétitions ou activités sportives à compter du 30 janvier 2019 plus une amende de 200.000 dinars et Bilel Naili (USM El Harrach) suspendu quatre ans le 20 février.