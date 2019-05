Sénégal: Affaire du port de voile à Sainte Jeanne d'Arc - Le conseil national du laïcat «corrige» Mamadou Talla

Le Conseil National du Laïcat du Sénégal qualifie la posture du ministre de l'éducation nationale, dans l'affaire dite d'interdiction du port de voile au sein de l'institution Sainte Jeanne d'Arc, de «révoltante et dangereuse». Dans une lettre adresse ouverte, adressée à Mamadou Talla, dont Sud Quotidien a reçu copie, le Conseil explique les raisons qui ont poussé l'ISJA à interdire le port du voile dans son établissement. C'est suite à l'observation des «comportements et des pratiques «sectaires» en déphasage avec le caractère laïc de l'État du Sénégal et le vivre ensemble prôné en milieu scolaire».

«L'objectif poursuivi avec l'uniforme est principalement de mettre l'accent sur l'apprentissage et la cohésion dans le milieu éducatif, en réduisant à leur plus simple expression toutes les conséquences perverses des différences de statut social, de moyens financiers, d'orientations religieuses et culturelles, etc.» Cette précision est du Conseil national de laïcat qui, dans une lettre ouverte, a répondu au ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, suite à sa sortie sur l'affaire dite d'interdiction du port de voile à l'institution Sainte Jeanne d'Arc (ISJA).

Selon le conseil, le ministre a agi, dans la précipitation, sans investigations, qui auraient dû le faire comprendre la décision précise par les autorités de l'ISJA. Expliquant la décision d'interdire le port du voile, le Conseil national du laïcat, soutient «qu'elle obéit à un projet éducatif adossé aux valeurs de l'Eglise et conforme aux principes constitutionnels».

Mieux, fait-il remarquer, «depuis un certain temps, les responsables de l'Institution Sainte Jeanne D'Arc de Dakar ont observé des comportements et des pratiques «sectaires» en déphasage avec le caractère laïc de l'État du Sénégal et le vivre ensemble prôné en milieu scolaire».

Selon toujours le conseil national du laïcat, «il a été relevé que certains élèves, identifiables à partir de leur port vestimentaire, se regroupent par affinité et se démarquent de leurs autres camarades». Or, souligne-t-il, «ces comportements remettent en cause l'impossibilité, jusque-là de mise, de distinguer, de manière visuelle comme comportementale, dans les écoles catholiques, les différences de culture, de religion et de condition sociale entre les élèves».

Mais, au-delà du cas de l'Institution Sainte Jeanne D'Arc, martèle le conseil, «il n'est pas admissible de permettre dans les écoles privées catholiques les tendances comportementales de certains élèves consistant à refuser de : serrer la main de leurs camarades et de leurs formateurs de sexe opposé ; s'asseoir à côté et sur les mêmes tables-bancs que leurs camarades de sexe opposé ou sur les mêmes bancs dans la cour de récréation ; faire l'éducation physique dans la tenue réglementaire de l'école ; se faire suivre ou précéder immédiatement dans les rangs par des camarades de sexe opposé; porter strictement la tenue de l'école conformément au règlement intérieur».

En conclusion, le conseil national du laïcat soutient que «de tels comportements ne correspondent ni à la laïcité de l'école, ni au vivre ensemble, ni aux valeurs chrétiennes qui fondent l'enseignement privé catholique».

À partir de ces constats, «plusieurs mesures correctives ont été engagées parmi lesquelles l'uniformisation du port de l'uniforme de l'école», souligne le conseil. Et d'ajouter, «par égards pour les parents, les responsables de l'ISJA ont initié une démarche d'information et de dialogue pour les avertir des modifications qui interviendront à partir de l'année scolaire 2019-2020».

Malheureusement, regrette le conseil, «en réponse, un groupe réduit de parents d'élèves, a cru devoir établir un rapport de force avec l'administration, à travers une campagne de désinformation».