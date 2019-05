Sénégal: Charcuteries, fruits, bissap... en plein ramadan - Ces produits qui font les bonnes affaires des vendeurs !

En cette période de Ramadan, la vente de certains produits notamment le Bissap, les charcuteries et les fruits et autres, marche très bien. Ces produits font l'affaire de certains vendeurs qui se frottent les mains ces temps-ci. Un tour au marché de Sandaga de Dakar nous a permis de faire ce constat.

Qui dit Ramadan au Sénégal, dit préparation de jus à base de produits locaux comme le bissap, le pain de singe (bouye), et gingembre. En cette période de jeûne, la plupart des femmes fabriquent des jus à base de produits locaux comme le bissap, le pain de singe et le gingembre.

Au marché Sandaga, les commerçantes assises derrière des bassines remplies de ces produits locaux, sous le chaud soleil, appellent parfois les passants à venir acheter leurs produits. Interrogée sur la fréquentation des clients pour acheter ces produits, K D vendeuse explique : «les femmes venaient acheter ces produits même avant le Ramadan, mais maintenant ces deux jours-ci, on voit beaucoup plus de clientes.

Les unes viennent acheter en grande quantité et les autres viennent tous les jours». Mais « ce n'est pas comme les années passées où on voyait beaucoup plus de clients avant l'arrivée de Auchan », note-t- elle.

Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir lors des évènements, les prix de ces produits n'ont pas flambé. « Les prix sont intacts. Le bissab coûtait 500 F Cfa et c'est le même prix présentement, nous vendons aussi en détail ) 100 francs et 250 F Cfa, le pain de singe est à 600 francs (bouye), de même que pour le gingembre qui est à 1500 F Cfa », ajoutera-t-elle.

Aux alentours du marché de « Sandaga », on a trouvé Khady Mbaye qui emballe des charcuteries comme les fromages gruyères et saucissons. Pendant le mois de Ramadan, les clientes achètent de plus en plus ces aliments. La vendeuse nous dit obtenir ces produits dans un magasin de la place en un prix en gros.

Le prix du fromage est à 2400 F Cfa le kilo mais elle le revend à 500 F Cfa et 250F Cfa. En effet, certains clients n'ont pas assez d'argent pour les acheter en gros et c'est pour cela qu'elle a fixé ces prix. La barre de saucisson est, elle, à 2100 F Cfa le kilo. « On peut dire que les prix de la charcuterie sont plus ou moins chers. Car, avec l'implantation de Auchan, tout le monde achète là-bas à 100% et ça n'arrange pas les commerçants », se désole-t-elle.

Apportant une réplique à ceux qui disent que ces produits sont périmés, Khady Mbaye soutient : « Les produits que nous vendons sont sécurisés. Nous disposons des factures ». Aussi, demande-t-elle à l'Etat de diminuer les taxes qu'elle trouve très élevées. La vente des fruits marche ainsi très bien en cette période de jeûne.

Boubacar Ba, ce vendeur de fruits au marché Sandaga de Dakar ne dira pas le contraire. « Les fruits locaux comme le corossol, les oranges, la mangue et autres pommes », se vendent bien durant ce mois de Ramadan. Les clients achètent aussi des dattes dont le kilo est à 1000 F Cfa. Il y'en a d'autres aussi qui sont plus luxes « bien emballées » qui coûte 500 F Cfa.