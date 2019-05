Afrique: Développement du commerce intra-africain et croissance économique - La Chambre de commerce de Dakar sollicitée

Du 12 au 14 juin prochain, se tient à Abidjan (Côte d'Ivoire) la 6ème édition du forum Africallia 2019. Un moment unique qui permet aux dirigeants et chefs d'entreprises de faire le tour du monde en 48 heures en un seul lieu pour rechercher des alliances technologiques, commerciales ou financières. Les organisateurs ont échangé hier, jeudi, avec les opérateurs économiques à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar.

«Les Chambres de commerce régionales, particulièrement celle de Dakar, ont un grand rôle à jouer dans l'accompagnement et la promotion des entreprises nationales aux fins d'en faire de véritables champions. Faute de quoi, toutes les initiatives de développement seront vaines. Et ce sont les multinationales qui contrôleront toute l'économie nationale», a averti hier, jeudi, Ibrahima Dème, directeur de l'entreprise Toundoubeer, spécialisée dans l'agrobusiness (production, transformation, distribution). A l'entendre: «Aujourd'hui, plus que jamais, les petites entreprises ont besoin d'accompagnement et d'encadrement surtout lorsqu'il s'agit de participer aux forums régionaux. Mais, à ce niveau, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad) est quasi inexistante. Or, c'est dans ces rencontres qu'on trouve les opportunités d'affaires en termes de marché, d'expérience, de relations avec le monde de l'écosystème». Il prenait part à une matinée d'information sur la tenue prochaine du forum Africallia en Côte d'Ivoire. Un forum multisectoriel de développement des entreprises qui se distingue des salons classiques en tant que plateforme unique de rendez-vous d'affaires individuels et personnalisés entre des entreprises de la Cedeao et le reste du monde.

Emmanuel P. Dobré, chef de département à la Chambre de commerce de la Côte d'Ivoire et Chef du Projet AFRICALLIA 2019 dira pour sa part: «Africallia est une vraie porte d'entrée pour toute la zone de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao), qui compte 15 pays et 320 millions de consommateurs». Et de préciser dans la foulée: «C'est pour la première fois que le forum Africallia sort de Ouagadougou (Burkina-Faso) pour un autre pays de l'Afrique qu'est la Côte d'Ivoire». Pour finir, M. Dobré soulignera que «Depuis sa création en 2010 au Burkina-Faso, cette biennale est passée de 330 entreprises à plus de 600 entreprises. Pour cette présente édition, espérons dépasser ce nombre».