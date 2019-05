Algérie: Vers le lancement d'un large débat sur le renouvellement de la gestion de la CNR

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a fait état, jeudi à Alger, du lancement "prochainement d'un "large débat" réunissant l'ensemble des partenaires et les différentes parties concernées pour une concertation sur une série de propositions relatives aux équilibres financiers et au renouvellement de la gestion de la Caisse nationale des retraites (CNR).

Présidant une rencontre des directeurs des Agences de wilayas de la CNR, M. Haddam a indiqué que son département "aouvert, récemment, des ateliers de réflexion pour l'élaboration de propositions et de solutions liées notamment aux équilibres financiers, à la rationalisation des dépenses et au renouvellement de la gestion de la CNR, afin d'introduire des réformes et améliorer ce système".

Ces propositions "font l'objet d'évaluation et d'enrichissement par les spécialistes et les experts du secteur" et "feront prochainement l'objet d'un large débat regroupant tous les partenaires économiques et sociaux ainsi que les différentes parties concernées sans exclusion dans le cadre de la concertation et du dialogue", a-t-il déclaré.

"Pour préserver la pérennité du système de retraites, les pouvoirs publics se sont engagées à garantir le versement des pensions de retraites quelles que soient les conditions, en dépit des difficultés financières ayant touché le Trésor public ces dernières années", a rappelé M. Haddam, affirmant que l'Etat "n'abandonera jamais ses retraités".

Le ministre a mis en avant, à ce propos, l'attachement de l'Etat à accompagner la CNR à travers une série de mesures, notamment l'affectation de 500 milliards DA du budget de l'Etat à la couverture des pensions de retraite au titre de l'exercice 2018, un crédit à long terme accordé par le Fonds national d'Investissement (FNI) au titre de l'exercice 2019, ainsi que l'introduction d'une taxe douanière de l'ordre 1%, au titre de contribution de solidarité, applicable aux opérations d'importation de produits destinés à la consommation en Algérie.

Le ministre a exhorté, en outre, les responsables de la CNR à "consolider l'introduction de l'informatique et du traitement automatisé des fichiers, à développant l'interface consacré à la retraite et les prestations à distance.

Il a appelé, également, à l'examen des possibilités de recours aux différentes expériences et compétences scientifiques en vue d'atteindre les objectifs escomptés", réitérant, à ce propos, "son attachement à l'amélioration du service public, à la simplification des procédures et la promotion de l'accueil et de l'écoute des retraités".

Pour sa part, le Directeur général de la CNR, Slimane Melouka a indiqué que "le nombre des retraités a atteint à fin avril 2019, les 3,2 millions contre 2,6 millions fin 2014", précisant que les dépenses annuelles de la CNR en la matière "sont passées de 803 milliards DA en 2014 à 1,282 milliard DA fin 2018".