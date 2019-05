Togo: "Boss Oil" apporte la qualité aux Togolais

Pour une longue durée de vie de leurs moteurs de véhicules et de moto, les conducteurs togolais ont désormais un choix. Il s'agit des huiles à moteur Boss Oil premium.

Lancé hier Vendredi à Avédji dans la banlieue Nord de Lomé, ce nouveau label dont est porteur la société Boss Oil à travers ses diverses gammes d'huile à moteur à savoir, le M Moto 4T 20W50 (pour les motos), M Mono SAE 50 (pour les moteurs à essence et diesel, tans sans qu'avec turbo) Supra Semi SN 20W50 (pour les véhicules utilitaires légers équipés de moteurs 4 temps à essence et diesel), M Pro 15W50 (pour tous véhicules, à essence comme diesel et adaptée aux parcs mixtes), et FS High-Tech 5W40 (pour les voitures de tourisme à injection directe et turbo), se veut de qualité avec des caractéristiques diverses suivant leur mode d'application.

En misant sur la qualité, la structure de Fatiou Badirou fait bien attention au mélange des huiles de bases (70 à 80%) et du pourcentage des additifs (entre 20 et 30 %) suivant la norme internationale. Pour parvenir à cette proposition de produit respectant les normes, et de qualité, selon les dires du promoteur des huiles à moteur Boss Oil s'est laissé aller à la suite d'une année d'étude sur le marché national à un partenariat avec une société européenne.

Objectif de ce deal scellé entre les deux parties, apporter une solution adéquate aux problèmes des huiles à moteur de mauvaise qualité sur le marché et parvenir d'après M. Badirou, "à se positionner sur le marché en tant qu'une marque de qualité en termes de lubrifiants". Un des problèmes aussi à solutionner selon le premier responsable des huiles Boss Oil, c'est faire en sorte "que nos frères garagistes et conducteurs ou propriétaires de motos et de véhicules puissent cerner ce qu'est un lubrifiant". Il mise dès lors sur la sensibilisation des uns et des autres la sensibilisation.

Un tour effectué dans les rayons de la Société Boss Oil a permis de constater que les coûts de cette qualité proposée est aussi relativement moindre. Les 5 gammes de produits proposés varient de 2600 F cfa à 17.700 F cfa. Ce qui a permis dès les premiers instants de ce lancement de constater une affluence des utilisateurs de motos et des véhicules.