Cote d'Ivoire: Emergence/ Jean-Claude Kouassi- "Le secteur minier projette une contribution de 4% au PIB à l'horizon 2020"

« Le gouvernement s'attèle à donner au secteur minier, les moyens de prendre sa place dans la marche vers le l'émergence du pays, à travers sa contribution de 4% au Produit intérieur brut (Pib) de la Côte d'Ivoire qu'il projette d'atteindre d'ici à l'horizon 2020 », a déclaré le ministre des Mines et de la Géologie, Jean Claude Kouassi, le 9 mai.

C'était à l'inauguration de la nouvelle usine de lixiviation en cubes (Cil) de la Société des mines d'Ity (Smi), à Zouan-Hounien.

Selon Aip, le ministre a fait savoir que l'objectif du gouvernement est de faire passer la contribution du secteur minier à au moins 4% du Pib à l'horizon 2020.

« Pour ce faire, nous n'avons d'autres choix que de réussir, et donc d'entreprendre des réformes et d'agir sans délai, d'agir vite et bien pour réunir les conditions optimales du développement du secteur minier ivoirien", a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs indiqué que les réformes indispensables au développement du secteur minier ont été identifiées et connaissent, depuis juillet 2018, un début de réalisation.

A l'en croire, il s'agit, entre autres, de l'adoption du document de politique minière et de son plan d'actions stratégiques, outils de guidage et de pilotage qui définiront, pour le cycle 2020-2025, la vision du gouvernement, les axes clés et les résultats attendus.

Sur la question de la lutte contre l'orpaillage clandestin, il a dit que des dispositions prises sont en exécution.

"Ce phénomène nuit aux exploitations minières légales, détruit notre environnement, menace la qualité de vie dans nos villages et la vie même de nos parents et hypothèque l'avenir de nos enfants et petits-enfants", a-t-il déploré.