Congo-Brazzaville: Orientation scolaire - Des élèves édifiés sur les opportunités d'emplois offertes par la logistique

L'Association des logisticiens du Congo (ALC) a organisé, le 9 mai à Pointe-Noire, à l'intention des futurs bacheliers et des parents d'élèves, un focus portant sur le métiers des transports et de la logistique, en présence de responsables de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et ceux de l'Enseignement technique et professionnel.

" Le choix de l'orientation aux métiers des transports et de la logistique" et "La professionnalisation de la formation aux métiers des transports et de la logistique" ont été les thèmes développés tour à tour par Dominique Candide Fabrice Koumou Boulas, président de l'ALC, et les cadres des sociétés Congo Terminal et Ilogs.

Dans sa communication, Koumou Boulas a montré l'importance de la formation aux métiers des transports et de la logistique au Congo.

Des métiers à valoriser, selon lui, et qui doivent être connus puisque la logistique a l'avantage de toucher tous les domaines d'activités. Secteur stratégique visant à gagner en productivité, la logistique, avec la modernisation du Port autonome de Pointe-Noire par exemple, a t-il dit, offre plusieurs opportunités d'emplois à condition de connaître la tendance du marché et les types d'emplois recherchés.

D'où, a-t-il invité, la nécessité de valoriser et professionnaliser la formation à ces métiers au Congo en commençant par l'orientation.

De leur côté, les cadres des sociétés Congo Terminal et Ilogs ont, pour leur part, partagé leurs expériences en entreprises et parlé des opportunités d'offres offertes par celles-ci. Congo Terminal, par exemple, dont l'activité principale est la manutention de navires porte-conteneurs au chargement et déchargement, donne une panoplie de métiers (métiers de la logistique, les métiers administratifs et les métiers opérationnels).

La société qui a démarré en 2009 avec une centaine d'agents emploie aujourd'hui près de huit cents travailleurs.

Un chiffre qui va augmenter les années à venir avec les perspectives de modernisation et d'extension visant à faire d'elle une véritable plate-forme de transbordement de l'Afrique centrale et la porte d'entrée du Bassin du Congo, a dit Guy Wawa, chef de service manutention à Congo Terminal.

Dans la manutention portuaire, le CSP Ilogs est le seul terminal spécialisé destiné aux activités oil et gaz dans un rayon de 500 km dans la sous-région autour de Pointe-Noire.

Pour accroître la qualité des services et la compétitivité, la société a renforcé ses règles de sécurité et intensifié la formation en vue de consolider la professionnalisation du personnel, notamment des postes techniques des opérations portuaires et de levage, ont renchéri Marco Ngoyi, du département Infrastructures, systèmes et réseaux, et Placide Kembo d'llogs .

Dans un élan interactif, les élèves se sont exprimés sur les conditions de recrutement et les modalités d'emploi sans oublier les différents avantages offerts par la logistique au Congo.

« Dans la politique gouvernementale du Congo, le secteur de la logistique est stratégique pour contribuer à la diversification de l'économie nationale », a conclu Dominique Candide Koumou Boulas.