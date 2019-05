Angola: João Lourenço limoge les vice-gouverneurs de Luanda et de Lunda Sul

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a limogé les vice-gouverneurs de Luanda, Júlio Marcelino Vieira Bessa, José Paulo Kai et Ana Paula dos Santos Corrêa Victor.

C'est ce qu'indique une note de la Maison civile du Président de la République parvenue vendredi à l'Angop, mettant ainsi un terme aux activités de ces entités en tant que responsables pour les secteurs économique, technique et des infrastructures, et politique et social.

En remplacement, le Président João Lourenço a nommé Dionísio Manuel da Fonseca (vice-gouverneur chargé du secteur politique et social), Elisabeth de Fátima Fonseca Tavares Matos Rafael (vice-gouverneure des services techniques et des infrastructures) et Lino Quienda Mateus Sebastião (vice-gouverneur pour le secteur économique).

Le même jour, Ophelia Madalena Jeremias Uqueve Xiri a été démise du poste de vice-gouverneure de la province de Lunda-Sul pour le secteur politique, social et économique.

A sa place, le Président de la République a nommée Cassongo João da Cruz.