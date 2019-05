Angola: Le PR crée une commission pour l'attribution de logements sociaux

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a créé une commission multisectorielle chargée d'analyser les conditions d'accès, d'attribution de logements sociaux dans les projets de logement promus par l'État, ainsi que la responsabilisation pour non-respect des obligations des bénéficiaires.

Selon une note de la Maison civile du Président de la République parvenue vendredi à l'Angop, la Commission est coordonnée par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République et composée des ministres des Finances, de l'Aménagement du territoire et Habitat, de l'Administration du Territoire et Réforme de l'État, de la Construction et Travaux publics et de l'Action sociale, Famille et Promotion de la femme.

La Commission comprend également les secrétaires du Président de la République pour les secteurs judiciaire, juridique, social, régional et local.

Parmi les attributions de cette commission figurent la présentation de mesures visant à garantir l'utilisation raisonnable et efficace des logements sociaux dans les projets de logements promus par l'État et la création d'une base de données nationale unique de tous les biens immobiliers qui ont été et sont promus avec des fonds publics.

Le document ajoute également qu'elle doit également préparer les instruments juridiques nécessaires pour garantir la répartition correcte et équitable des logements sociaux, ainsi que la responsabilité des actes qui nuisent à l'État.

En outre, dans le cadre de ses attributions, elle doit aussi procéder au recensement et à l'enregistrement de tous les biens immobiliers promus par l'État.