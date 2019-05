Cote d'Ivoire: Mine d'or d'Ity - Relever la croissance en matière de la production

Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean Claude Kouassi, a indiqué que l'ouverture de cette usine de lixiviation en cubes va permettre de booster l'économie nationale et de créer plus d'emplois, mais aussi de prolonger à plus de 40 ans la vie de la Société des mines d'Ity (Smi).

La réserve d'or est, en effet, estimée à 94,5 tonnes.

Pour Jean-Claude Kouassi, l'objectif du gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, est de porter la contribution du secteur minier à 4% du Pib à l'horizon 2020. Aussi a-t-il assuré les populations du soutien du gouvernement et du Président Alassane Ouattara.

Pour lutter efficacement contre l'orpaillage clandestin, Jean-Claude Kouassi a annoncé l'ouverture de chantiers écoles sur l'ensemble du territoire national car, selon lui, la répression n'est pas la seule réponse à ce fléau.

"Nous avons décidé d'ouvrir, avec le concours de la Sodemi, des chantiers écoles sur l'ensemble du territoire national. Ils seront dédiés à la formation et à l'encadrement des artisans miniers.

Refusez de céder vos terres aux orpailleurs clandestins qui, en retour, ne vous apportent que la criminalité, la drogue, la pollution et la misère", a-t-il conseillé.

Poursuivant, il a indiqué que les réformes indispensables du secteur minier ont été identifiées et connaissent un début de réalisation depuis 2018.

Il s'agit, entre autres, de l'adoption de la politique du secteur minier, conformément à la vision du gouvernement 2020-2025; de la réalisation d'infrastructures géologiques pour comprendre les phénomènes liés au sous-sol, de la promotion de la recherche minière dans le respect de la réglementation minière et de la transformation des matières premières produites.

"Au-delà des infrastructures structurantes qui l'accompagnent, Ity est le pont jeté pour toujours entre les populations frères Wê du Cavally et Dan du Tonkpi qui vivent ensemble dans le progrès et la paix", a conclu le ministre des Mines et de la Géologie.