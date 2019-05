Cote d'Ivoire: Moussa Sanogo explique comment le Budget est mis au service de la population

Le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du portefeuille de l'Etat, était face à la presse, hier, à l'auditorium de la Primature.

La Côte d'Ivoire connaît une forte croissance depuis 2011, année qui a vu l'accession du Président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Sur les huit dernières années, la richesse nationale (Pib) a augmenté régulièrement en moyenne de près de 8%. Parallèlement, le gouvernement a augmenté le budget de l'Etat afin de faire profiter à l'ensemble de la population, cette embellie économique.

En 2012, 2015 et 2019, le Budget de l'Etat était respectivement de 3295,3 milliards de F Cfa, 4994,1 milliard de F Cfa et 7334,3 milliards de FCfa.

Cette progression du Budget de l'Etat traduit la bonne tenue des finances, d'une part et d'autre part, la volonté du gouvernement de faire profiter à la population des fruits de la croissance, a indiqué, le Secrétaire d'Etat, Moussa Sanogo.

« Sur la période 2012-2019, le budget a plus que doublé pour ressortir à 7.334,3 milliards en 2019. Les dépenses de personnel et les dépenses « pro-pauvres » ont évolué quasiment dans les mêmes proportions. Les dépenses d'investissement ont presque été multipliées par 3 », a-t-il souligné.

Malgré ses bons résultats, preuve de la bonne tenue des finances publiques, le gouvernement veut aller plus loin et consolider ses acquis en procédant au basculement en mode de gestion par Budget-programme à compter de 2020, a rappelé Moussa Sanogo.

Ce changement de doctrine budgétaire, a-t-il dit, implique le passage d'une approche annuelle basée sur les moyens à une approche des gestions pluriannuelles, axée sur les résultats et la performance, la sécurisation de l'investissement, le renforcement de la discipline budgétaire et du contrôle, et une plus grande responsabilité.

En outre, le gouvernement a décidé d'amener toutes les franges de la population « pour qui le Budget de l'Etat est fait » à s'intéresser à la question budgétaire.

Dans cette optique, le Secrétariat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du portefeuille de l'Etat a élaboré le tout premier « Budget citoyen » de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce document « traduit de façon synthétique et dans un langage accessible à tous, l'information budgétaire ».

La mobilisation des ressources

Cette année, l'Etat a fixé à 7334,3 milliards de FCfa le montant de son Budget. Et en accord avec le Fonds monétaire international, il a décidé que son déficit budgétaire n'excédera pas les 3%.

Pour respecter cet engagement et mobiliser les 6 014,4 milliards de FCfa, qui constitue l'enveloppe globale des ressources intérieures à mobiliser au titre du projet de budget 2019, le gouvernement a mis en place des outils qui allient efficacité de la gestion budgétaire et optimisation du recouvrement de la fiscalité.

La direction générale des Impôts et celle des Douanes sont en cours de modernisation et l'Etat y mène des projets visant à approfondir la digitalisation des services en vue réduire au maximum la manipulation humaine tout en rapprochant ces services des usagers.

Parmi les innovations implémentées aux Impôts, le Secrétaire d'Etat a cité le développement d'une solution de télé procédures dénommée « e-impôts », la possibilité offerte aux contribuables de payer les impôts par téléphone mobile, la construction d'un système d'information intégré (Sigici) servant d'outil d'aide à la décision, l'interconnexion des systèmes informatiques fiscaux et douaniers, la mise en place d'un Livre Foncier Electronique consultable en ligne par les notaires dans le cadre de la préparation des documents relatifs aux transactions immobilières.

Au niveau des Douanes, « la facilitation des opérations douanières ; la création du Guichet Unique du Commerce Extérieur (Guce) regroupant les différents acteurs en un lieu virtuel unique pour faciliter les opérations de dédouanement et permettre un gain de temps ; le renforcement des contrôles sur la base de l'analyse des risques en vue de limiter les contrôles physiques ;

la mise en œuvre du système automatisé de sélectivité basé sur le scoring qui réduit l'intervention humaine et oriente la marchandise vers un circuit de contrôle: le circuit vert, s'il n'est révélé aucune suspicion ou le circuit rouge si le profilage révèle des cas de suspicion de fraude ; l'équipement des bureaux de douanes de scanners à l'aéroport d'Abidjan et aux bureaux des postes frontières; la mise en place de contrôles mixtes Dgd/Dgi et d'une plateforme d'échange d'informations avec la Direction Générale des Impôts (Dgi) pour améliorer la lutte contre la fraude ; la perspective d'amélioration du système de transit inter Etat à travers le système de tracking » sont autant d'innovation mentionnées par le conférencier.

Les objectifs de recettes fixés aux directions générales des Douanes et des Impôts sont respectivement de 1915 milliards de FCFA et 2.513, 4 milliards de F CFA.