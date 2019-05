Madagascar: La vigilance des Malgaches face à la drogue

Madagascar est une plaque tournante du trafic de drogue. Il ne faut pas se voiler la face même si cela nous choque au plus haut point. La recrudescence des arrestations de trafiquants et les prises faites par les services spécialisés, ces derniers temps, nous montrent que les douaniers malgaches sont de plus en plus aguerris et qu'il est de moins en moins facile de passer à travers les mailles du filet.

Aujourd'hui, on a pris conscience de la gravité de la situation et la vigilance des services de sécurité ira en s'accroissant et permettra de nous prémunir contre le fléau de la drogue.

La vigilance des Malgaches face à la drogue

Madagascar ne constitue pas pour l'instant un marché intéressant pour les trafiquants de drogue car les Malgaches dans leur grande majorité ne sont pas des clients potentiels du fait de leur faible pouvoir d'achat.

La Grande Ile, du fait de sa position privilégiée, constitue une plaque tournante du trafic international et sert de passage aux voyageurs en provenance des pays pourvoyeurs de drogue. Depuis toujours, les transits dans les aéroports se faisaient sans encombre. Il n'y avait aucune arrestation et cela donnait l'impression de frontière passoire.

La prise de conscience s'est faite tardivement et l'expertise des spécialistes étrangers est venue renforcer la capacité de nos services. Les résultats se font sentir. Des prises ont commencé à être opérées par nos douaniers. Ces succès ne couronnent que le début d'un travail mené en profondeur.

Des matériels modernes vont être installés. Des chiens renifleurs de drogue vont être utilisés. Madagascar n'est plus ce pays passoire dont on parlait avec un certain mépris. Notre pays va prendre sa part dans la lutte contre ce fléau qui mine les sociétés et qui, pour le moment, épargne le nôtre.