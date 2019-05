Madagascar: M'Foot Fokontany - L'équipe championne connue demain

La compétition aborde la phase des demi-finales et finale ce jour et demain sur le terrain d'Andralanitra. Elles sont quatre équipes à savoir CF TFC, Ouest Mananjara, Sélection Fiadanana ainsi que Sélection Androhibe à disputer le titre.

Le champion de Tana sera, non seulement, récompensé par les nombreux partenaires mais pourra également participer à la réhabilitation des infrastructures de sa circonscription. A l'occasion de cette phase cruciale du tournoi, deux professionnels du football de renommée internationale ont été particulièrement mobilisés par les organisateurs afin de sélectionner les meilleurs joueurs du tournoi « M'foot Fokontany ».

M. Herman de Souza, agent officiel de la Fifa, ainsi que Nicolas Santucci, entraineur français et consultant international, seront présents durant les prochains matches afin d'apporter leur contribution dans le développement du football malgache.

« La venue de ces professionnels du football marque la consécration du talent ainsi que du professionnalisme dont fait preuve nos jeunes footballeurs. A travers ce geste, nous souhaitons capitaliser le potentiel de ces jeunes malgaches et leur offrir une occasion en or dans la poursuite d'une carrière sportive saine et réussie.

Le football, le tournoi « Mfoot Fokontany » a d'ailleurs pris une dimension plus importante en termes de contribution au développement du football malgache et d'impact direct du sport au sein de la société" s'est exprimé Lova pPrésident du club des supporters « Alefa Barea ». « M'Foot Fokontany » a permis aux équipes de la Capitale de s'affronter durant un mois et demi, de fin mars jusqu'au mois de mai.

Le tournoi s'est structuré en deux phases : les matches éliminatoires sur les terrains de quartier et la phase finale dans les grands stades d'Antananarivo. « M'Foot Fokontany » se démarque particulièrement des tournois sportifs habituels grâce à la dimension sociale qu'elle apporte, notamment à travers le soutien matériel que les organisateurs ainsi que les partenaires offriront à la circonscription de l'équipe championne. Des lots attendent les trois premières équipes.