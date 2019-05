Madagascar: CSA Faravohitra - Justice et réconciliation au cœur des « Journées sociales » de l'APSE

Les 16,17 et 18 mai se tiendront au Centre Social Arrupe (CSA) sis dans l'enceinte de l'ECAR Faravohitra, les « Journées sociales » de l'Apostolat Social et Ecologique (APSE) de la Compagnie de Jésus à Madagascar.

A leur sixième édition, cette année, les Journées sociales de l'APSE portent sur le thème « Réconciliation et Justice : pour reconstruire une société plus équitable et un environnement plus viable ». Chaque année, l'APSE organise cet évènement pour contribuer à l'amélioration de la vie en société et environnementale à Madagascar, à travers des réflexions et des partages.

Les Journées Sociales 2019 s'inscrivant dans le cadre du processus électoral et coïncidant avec la campagne pour les législatives, constituent une opportunité pour échanger sur « l'importance de rebâtir une société en soif d'équité et de développement, en cohérence avec la sauvegarde de la planète », a-t-il été expliqué lors de la séance de présentation, hier, au Centre Social Arrupe à Faravohitra.

C'est ainsi qu'il a été appris que les Journées sociales 2019 compteront dans leur agenda trois conférences suivies de débats et d'ateliers portant sur plusieurs sous-thèmes, notamment « La réconciliation de l'homme avec Dieu » (16 mai 2019 à 14h), à travers le point de vue des religions qui sont censées avoir l'expérience de la réconciliation ; « La réconciliation entre les hommes et la construction de la nation » (17 mai 2019 à 9h), à travers la promotion de la justice économique, de cultures et de valeurs appropriées à l'identité et à l'histoire du peuple malgache ;

« La réconciliation de l'homme avec son environnement » (17 mai 2019 à 13h30), à travers l'analyse des changements à adopter et la promotion de comportements qui suscitent un développement durable. Afin de susciter débats et réflexions, l'APSE a convié des conférenciers de divers horizons dont, entre autres, des représentants de groupes religieux malgaches dont le FFKM (Fiombonan'ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara) et l e FSM (Fikambanan'ny Silamo Malagasy) ; des chercheurs spécialistes de la culture et de l'identité malgaches ; des économistes ; des scientifiques spécialisés dans l'environnement ; et des prêtres.

Une compilation des résolutions prises durant les Journées Sociales sera présentée le samedi 18 mai à 9h30. Rappelons que l'APSE, dont la coordination est assurée par le CSA, est l'un des sept champs d'évangélisation de la Compagnie de Jésus. Il rassemble les œuvres et les engagements sociaux des jésuites tels que Pastorale du Monde Ouvrier (PMO), Lakroan'i Madagasikara, Cercle Chrétien de la Santé (CCS), Cours de Formation Générale pour Adultes Ruraux (CFGR), Amis de Lakroa (AdL) et le CSA auquel se rattache la Pastorale de la Santé et de la Famille (PSF).