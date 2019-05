Maroc: 'Innov Invest' fait escale à l'Université Hassan II de Casablanca

Un atelier de sensibilisation sur le Fond Innov Invest (FII) a été organisé, jeudi, au profit des étudiants de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Aïn Chock de l'Université Hassan II de Casablanca, dans le cadre de la tournée Innov Invest, initiative de la Caisse centrale de garantie (CCG) destinée à présenter les solutions de financement de l'innovation à la communauté universitaire.

Initiée en partenariat avec la Fondation Links, cette rencontre tenue sous le thème "Le financement de l'entreprise innovante: l'apport du Fonds Innov Invest", a été l'occasion de présenter une panoplie d'instruments du Fonds couvrant les premiers cycles de financement des startups avec des modalités adaptées à chaque phase représentant une expérience pionnière et intégrée à l'échelle du pays, rapporte la MAP.

S'exprimant à cette occasion, Ismail Lahsini, expert en entrepreneuriat et consultant auprès de la CCG, a souligné l'importance d'aller à la rencontre de la communauté universitaire qui a besoin de s'informer d'une manière pédagogique et simple sur le financement des projets innovants, faisant savoir que la tournée Innov Invest se poursuivra dans d'autres villes du Royaume, à l'instar de Laâyoune et Béni Mellal .

La CCG a lancé le FII, un dispositif de financement des entreprises innovantes avec comme objectif de combler un gap dans l'écosystème de financement des projets innovants et de startups qui sépare les projets du stade de l'idée jusqu'à la confirmation du concept, a-t-il rappelé.

La majorité des entreprises innovantes n'arrivaient pas à trouver des moyens de financement adaptés à la nature du cycle de vie de projets adaptés aux risques élevés qui découlent de cette phase, a expliqué l'expert, notant que le FII offre différents produits de financement qui vont de la confirmation de l'idée et l'accompagnement au démarrage de l'entreprise jusqu'à la phase de développement de celle-ci en créant un écosystème entrepreneurial.

L'expert a relevé que ces projets sont financés par des structures labellisées et qui ont reçu les mandats et les fonds pour accomplir cette mission à travers 4 fonds d'investissement labellisés par la CCG et qui couvrent l'ensemble du territoire national.

Lancé en octobre 2017, le Fonds Innov Invest est un dispositif dédié au financement de l'amorçage et des start-ups innovantes. Doté de 500 millions de dirhams, mobilisés par l'Etat auprès de la Banque mondiale, le FII, qui bénéficie d'un soutien financier de l'Union européenne, a pour objectif de financer 300 projets innovants sur cinq ans.