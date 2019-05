Maroc: Le Programme national de lutte contre la fièvre aphteuse s'étend aux ovins et caprins

Dans la continuité du programme d'action national de lutte contre la fièvre aphteuse bovine mis en place depuis l'apparîtion au Maroc de cette nouvelle souche virale en janvier, des actions seront étendues aux ovins et caprins et mises en œuvre à partir de juin prochain, dès réception du vaccin adapté à cette nouvelle souche virale, annonce l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Ces actions de lutte consisteront notamment en la réalisation d'une campagne de vaccination de rappel des bovins contre la fièvre aphteuse en vue de renforcer l'immunité du cheptel et de vaccination, à titre préventif, des ovins et caprins contre cette nouvelle souche virale, indique l'ONSSA dans un communiqué, notant que ces campagnes seront réalisées gratuitement au profit des éleveurs par les vétérinaires sanitaires mandatés et les services vétérinaires de l'ONSSA.

La fièvre aphteuse est une maladie spécifique aux animaux et non transmissible à l'Homme, tient à préciser l'ONSSA qui informe l'opinion publique que l'état sanitaire du cheptel bovin, ovin et caprin est globalement satisfaisant et que la situation sanitaire est suivie de près.

Dans la même veine, le communiqué relève que dans le cadre du suivi de l'état sanitaire du cheptel national des bovins, ovins et caprins, les investigations réalisées récemment sur le terrain par les services vétérinaires de l'ONSSA ont permis de constater des cas de boiterie chez les ovins et caprins adultes sans gravité sur leur état sanitaire et des mortalités principalement chez les naissances d'ovins et de caprins de moins d'un mois d'âge, notant que les régions concernées sont principalement Fès-Meknès, l'Oriental et Rabat-Salé-Kénitra.