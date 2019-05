Sénégal: Liverpool - Sadio Mané, un joueur incroyable selon Robbie Fowler

La côte de popularité de l'international sénégalais Sadio Mané ne cesse de croître. Lors de la saison précédente tout comme celle en cours, le sénégalais a démontré qu'il était au top de sa forme et a reçu l'agrément de tous. Les témoignages ne font que pleuvoir.

Pour Robbie Fowler, les Reds possèdent des joueurs incroyables qui assureront un grand devenir pour le club.

« L'international sénégalais est très apprécié non seulement à Liverpool, mais aussi dans le monde du football. Mo Salah aussi, il a été formidable.

Et même l'année dernière, Sadio a brillamment joué. Cette année, il a amélioré son jeu, il a l'air superbe et il ira de plus en plus fort », a confié Fowler selon footsenegal.com visité par Senego.

Malgré le talent, notre source rapporte que beaucoup d'observateurs pensent que Mané n'obtient pas les honneurs qu'il mérite à Merseyside du fait qu'il est africain. Un avis que Fowler ne partage pas.

« Je suis totalement en désaccord. Je crois qu'il a beaucoup de respect. C'est un joueur formidable et nous avons la chance de l'avoir à Liverpool. Je ne pense pas qu'il soit sous-estimé, et je pense que les gens réalisent et savent à quel point il est bon », a confié l'ancien international anglais.

Les fans, il faut le souligner, attendent vivement de voire d'autres exploits du sénégalais lors de la finale contre Tottenham et aussi à la Coupe d'Afrique des Nations à laquelle les Lions de la Téranga prennent part.