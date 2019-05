Ile Maurice: Government Information Service - Rudy Veeramundar en bonne voie pour reprendre les commandes

Rudy Veeramundar l'emporte sur Lutchmeeparsad Ramdhun. Dans un premier temps, ses recommandations pour moderniser le Government Information Service (GIS) s'étaient heurtées à un refus du côté de ce service.

Vendredi le 10 mai dernier, toutefois, le Senior Adviser au bureau du Premier ministre a obtenu le soutien du Conseil des ministres pour aller de l'avant avec cette refonte. Et aussi un rebranding.

Avec cette décision, qui sera ratifiée dans une semaine, la possibilité de voir Rudy Veeramundar atterrir au GIS n'est pas à écarter. Il reviendra au comité institué par le secrétaire au cabinet, Nayen Koomar Ballah, de trancher. Dans un tel cas de figure, l'actuel no 1, Lutchmeeparsad Ramdhun, se verra alors détaché pour servir dans un autre département.

Ainsi, 30 ans après, le GIS devrait entrer de plain-pied dans l'ère numérique avec des contenus multimédias et une présence sur les réseaux sociaux. Deux des lacunes observées dans le rapport Veeramundar.

«Pourtant, un département audiovisuel a bel et bien été créé avec un chef et d'autres membres du personnel, comme recommandé dans le rapport du Pay Research Bureau en 2013. Ces gens sont en poste et sont rémunérés. They have failed», laisse entendre un proche du dossier au gouvernement. D'ajouter que le site Web actuel du GIS ne peut même pas soutenir de vidéo.

Rudy Veeramundar et Lutchmeeparsad Ramdhun sont en désaccord depuis l'année dernière. Le 7 février, le dernier nommé a été informé par le secrétaire au cabinet et chef de la fonction publique qu'il n'est plus le chef du GIS et que ses successeurs sont Rudy Veeramundar et Pradeep Goburdhone, Principal Information Officer.

Sauf que Lutchmeeparsad Ramdhun, qui siège également à ce poste sur le conseil d'administration de la Mauritius Broadcasting Corporation, ne s'est pas laissé faire. Il a eu recours à la Cour suprême, ce qui a eu pour résultat qu'il soit maintenu comme le représentant du GIS sur le board de la station de radiotélévision nationale. Jusqu'à cette présente décision du Conseil des ministres.