Algérie: Des nouvelles de Raïs Mbolhi

Raïs Mbolhi a été victime, le 15 mars dernier, d'une fracture d'un doigt lors d'un match avec son club saoudien, l'Ettifaq. Eloigné des terrains depuis là, le portier des Fennecs a été opéré en France. Deux mois après cette opération, les nouvelles sont bonnes pour l'international algérien.

A en croire Le Buteur, Raïs Mbolhi se sent nettement mieux désormais et sa blessure est en phase de guérison. Et cette nouvelle ne va pas réjouir que l'intéressé mais aussi Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, qui pourra ainsi compter sur lui en prévision de la prochaine CAN 2019. Le technicien mise beaucoup sur lui et son expérience en perspective de cette compétition.

Le fait d'avoir été loin des terrains ces dernières semaines sera-t-il un problème pour sa participation à la CAN ? Pas sûr, puisque malgré sa blessure, Mbolhi maintenait son physique en faisant du footing et des exercices. Habitué par le passé à jouer avec les Fennecs au moment même où il n'avait pas de club, il profitera des trois semaines de stage avec la sélection nationale pour retrouver les réflexes avec le ballon et arriver plus ou moins prêt à la CAN.