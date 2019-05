Ile Maurice: Ancien champion de Maurice - Christopher Collin, s'est réinventé dans le fer

Christopher Collin, ancien champion de Maurice, a dû abandonner à contrecœur sa carrière sportive après un accident de moto en 2013. Depuis, il s'est reconverti en artiste métallurgiste. Découverte.

La vie ne fait de cadeau à quiconque mais il faut toujours persévérer. Christopher Collin, 32 ans, ne dira pas le contraire. Il a connu des hauts et des bas mais il n'a jamais baissé les bras. Ses atouts : l'optimisme et le courage.

Cet athlète a, quelque part, connu la consécration car il s'est octroyé une médaille d'argent aux 800 mètres lors des Jeux des îles 2011 aux Seychelles.

Toutefois, sa satisfaction a été de courte durée, puisque Christopher Collin a été victime d'un accident de moto deux ans plus tard.

Avec pour ré- sultat, une importante blessure au pied gauche qui ne lui a plus permis de représenter Maurice dans des compétitions de haut niveau.

Mais la vie ne s'est pas arrêtée pour autant pour ce jeune qui, peu de temps après son accident, s'est reconverti en sculpteur de métal... une passion qui l'a d'ailleurs poussé à se surpasser.

Il transforme une pièce de métal usée, rouillée en belle sculpture. Notre interlocuteur ne se lasse pas de sculpter afin d'obtenir des œuvres originales.

À l'avenue Belle Île, Bambous, la cour de Christopher Collin ne contient pas des pots de fougères mais des travaux de métal.

Une guitare, un sapin, une savate, une bicyclette... la liste de ses œuvres est longue. En tout cas, la sculpture de fer occupe complètement sa vie.

Cet employé de Médine ne cesse d'explorer sa passion pour ce métal. «Je fais ce boulot pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille.

Je suis également masseur. Même si je n'ai pas fait d'études supérieures, je n'ai jamais considéré cela comme une lacune. J'apprends différemment et je partage mes connaissances avec les autres.»

Ses débuts

Pour pouvoir acquérir de l'expérience et sculpter le fer, il a travaillé pendant quatre ans comme soudeur dans un atelier. Et à l'occasion de son anniversaire de mariage, il a voulu offrir à sa chère et tendre moitié un cadeau très spécial et mémorable... c'est là qu'il a eu l'idée de sculpter une rose en métal pour elle. Pour cela, il lui a fallu un morceau de fer, des chaînes de moto et une machine à souder.

«En voyant l'œuvre finale, j'ai été surpris et je me suis dit que je peux faire beaucoup mieux que cela. C'est ainsi qu'il y a trois ans, je me suis lancé dans l'aventure de la métallurgie. Mes travaux sont souvent présentés dans des expositions. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, la galerie Tamaris à Albion a organisé une exposition afin de promouvoir les artistes. J'ai eu l'opportunité d'y participer grâce à mon ami Jean Yves L'Onflé qui m'a beaucoup encouragé.»

En mars dernier, Christopher Collin a participé à une exposition sur la sculpture de métal au Musée de Mahébourg. Il confie que son travail a été très apprécié. Il a aussi eu l'occasion d'y côtoyer des confrères. L'an dernier, il a également pris part à Zenes montré to talent en fabriquant un drone en fer. Une fois de plus, il a su se démarquer des autres.

Père pour la seconde fois, Christopher Collin a soudé un biberon, une serviette, une sucette et un bonnet pour marquer cette étape importante dans sa vie. «Lorsque mon fils sera grand, il saura que son père a fait quelque chose peu commun à la suite de sa naissance.» Son rêve est de faire une exposition en solo.