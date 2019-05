Algérie: Industrie - Hausse de l'activité au 4ème trimestre 2018

Alger — L'activité industrielle a connu une tendance haussière et la majorité des entreprises a utilisé les capacités de production à plus de 75% au 4ème trimestre 2018, selon une enquête menée auprès des industrielles par l'Office national des statistiques (ONS).

La demande en produits fabriqués a connu également une hausse durant les trois derniers mois 2018, notamment, des chefs d'entreprises des mines et de l'agro-alimentaire. Plus de 20% des chefs d'entreprises publiques et plus de 16% du ceux du privé n'ont pas satisfait toutes les commandes reçues.

Concernant le niveau d'approvisionnement en matières premières, il a été inférieur à la demande exprimée, selon près de 40% des enquêtés du secteur public et plus de 20% de ceux du privé, ce qui a engendré des ruptures de stocks à près de 26% des premiers et à 13% des seconds, induisant des arrêts de travail dans les deux secteurs.

Près de 19% des représentants du secteur public et 22% de ceux du privé ont déclaré avoir connu des pannes d'électricité, engendrant des arrêts de travail de moins de 12 jours. Plus de 8% des enquêtes du secteur public ont connu des problèmes de transport, par contre, l'approvisionnement en eau a été suffisant selon la majorité des chefs d'entreprises.

Concernant l'emploi, les chefs d'entreprises enquêtés du secteur public ont déclaré une hausse de leurs effectifs, alors que ceux du secteur privé ont fait part d'une baisse.

Près de 79% des enquêtés du secteur public et la majorité des enquêtés du secteur privé jugent le niveau de qualification du personnel "suffisant".

Par ailleurs, plus de 20% des patrons des entreprises publiques et près de 29% de ceux du privé ont déclaré avoir trouvé des difficultés à recruter, notamment du personnel d'encadrement et de maitrise.

Cependant près de 74% des enquêtés du secteur public pensent que même s'ils recrutaient du personnel supplémentaire, cela n'augmentera pas davantage le volume de leur production actuelle, fait savoir l'Office.

Pour des raisons, essentiellement, de vétusté et de sur utilisation des équipements, plus de la moitié du potentiel de production du secteur public et plus de 36% de celui du privé ont connu des pannes durant le même trimestre, engendrant des arrêts de travail allant jusqu'à 30 jours pour près de 25% des premiers et inférieurs à 6 jours pour la plupart des seconds.

Près de 60% des enquêtés du secteur public et près de 38% de ceux du privé ont remis en marche leurs équipements après une panne, tandis que plus de 74% des premiers et plus de 83% de ceux du privé ont déclaré pouvoir produire davantage en renouvelant équipement et sans embauche supplémentaires du personnel.

S'agissant de l'état de trésorerie, il est jugé "bon" par 37% des chefs d'entreprises du secteur public et près de 39% de ceux du privé.

En terme de financement, près de la moitié des représentants du secteur public et plus de 29% de ceux du privé ont recouru à des crédits bancaires et plupart n'a pas trouvé de difficultés à les contracter.

Par ailleurs, les chefs d'entreprises des deux secteurs concernés par l'enquête ont affirmé que l'allongement des délais de recouvrement des créances, les charges élevées, le remboursement des emprunts ont continué d'influer sur l'état de la trésorerie.

Côté prévisions, les chefs d'entreprises des deux secteurs qui ont été touché par l'enquête prévoient une hausse de la production, de la demande et des effectifs. Ils prévoient également une stabilité des prix de ventes et ils envisagent par ailleurs, de bonnes perspectives de leur trésorerie.

L'enquête trimestrielle, menée par l'ONS, a touché un échantillon de 445 entreprises et filiales dont 181 publiques et 264 privées.