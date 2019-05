Algérie: Batna - La pièce "El Mina" éblouit les férus de théâtre

Batna — La pièce "El Mina" du Théâtre régional de Biskra, présentée vendredi soir sur les planches du théâtre de Batna, a ébloui les férus du quatrième art, à l'ouverture des soirées du Ramadhan.

Le public, venu nombreux, composé majoritairement de familles, a suivi avec beaucoup d'attention les événements de cette pièce théâtrale mise en scène par Chawki Bouzid sur un texte de Radouane Rochdi abordant, dans un cadre loufoque, le phénomène de la corruption.

La pièce raconte la mésaventure de Si Djelloul, un président de l'Assemblée populaire communale (APC) qui, pour des fins purement électorales, décide d'honorer le dernier ouvrier de la mine de la collectivité locale qu'il dirige, Messaoud Erochi.

Ironie du sort, le P/APC et l'équipe qui l'accompagne (une secrétaire et une journaliste) se trouvent coincés dans cette mine "secouée"par une opération de forage illégale, et est contraint de convaincre l'ouvrier qui boucle ses 30 ans de services dans cette mine de leur trouver une issue.

L'acteur Said Djenane, dans le rôle du président de la commune (Si Djelloul), a fait part de beaucoup d'improvisation dans diverses séquences pour agrémenter le show de cette pièce de comédie.

La pièce "El Mina" qui a entamé sa tournée à l'occasion du mois sacré de Ramadhan à partir de Batna avec deux spectacles (le 1er au théâtre régional et le second, ce samedi à la maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa) poursuivra son périple artistique dans les wilayas de Oum El Bouaghi, Sétif, Constantine, Souk-Ahras et Guelma, a ajouté M. Djenane.

A la fin du show le public était conquis. "En dépit de son caractère loufoque, la pièce "El Mina" véhicule des messages et reflète un vécu dans la société algérienne", a déclaré à l'APS Saida Amghar, une retraitée du secteur de l'Education. Abondant dans son sens, Rachid Moncef, un étudiant, a déclaré que l'œuvre théâtrale traite d'une "réalité vécue.

Ce spectacle théâtral s'inscrit dans le cadre du programme d'animation concocté par le théâtre régional de Batna à l'occasion du mois sacré de Ramadhan comprenant 22 pièces théâtrales de différents théâtres, coopératives et association du pays.