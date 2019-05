Algérie: Deux dangereux terroristes abattus à Boumerdès (MDN)

Deux dangereux terroristes ont été abattus, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée, samedi, près de la commune de Dellys, dans la wilaya de Boumerdès, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée près de la commune de Delles, wilaya de Boumerdès en 1ère Région militaire, un détachement de l'ANP a abattu, aujourd'hui 11 mai 2019, deux (02) dangereux terroristes et a récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (02) chargeurs et une grenade", précise la même source.

Par ailleurs, "dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l'exploitation de renseignements, un autre détachement de l'ANP a appréhendé, près de la commune de Laadjiba, wilaya de Bouira/1e RM, un narcotrafiquant en possession de 20000 comprimés psychotropes".

"Ces opérations de qualité confirment la détermination de l'ANP à traquer les criminels à travers tout le territoire national, et le degré de suivi et de vigilance afin de préserver la sécurité et la stabilité du pays", ajoute le communiqué.