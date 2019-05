Algérie: Une casemate pour terroristes détruites à Aïn Defla (MDN)

Une casemate pour terroristes a été découverte et détruite par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), vendredi, suite à l'opération de fouille et de ratissage en cours d'exécution dans la zone de Oued El K'sab, dans la wilaya de Aïn Defla, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de fouille et de ratissage en cours d'exécution dans la zone de Oued El K'sab, wilaya d'Aïn Defla (1ère Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 10 mai 2019, une casemate pour terroristes, une bombe de confection artisanale, ainsi que des quantités de vivres", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), un contrebandier et neuf (9) orpailleurs et saisi un camion, cinq (5) groupes électrogènes, deux (2) détecteurs de métaux, 800 boites de poudre de lait, 500 sacs de sucre, destinés à la contrebande", ajoute la même source.

D'autre part, des Garde-côtes "ont déjoué, à El-Kala (5e RM), une tentative d'émigration clandestine de dix-huit (18) personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que vingt-deux (22) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In Salah (6e RM)", note le communiqué.