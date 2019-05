Cote d'Ivoire: Mines - Le permis d'exploitation de Bondoukou Manganèse SA renouvelé

La cérémonie de signature s'est déroulée au Cabinet du ministre des Mines et de la Géologie, à l'immeuble Postel 2001 au Plateau.

Jean Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie et Barik Narendra Prasad, Dg de Bondoukou Manganèse, ont procédé le 8 mai, à la signature de la convention renouvelant le permis d'exploitation n° 38 pour 10 ans, et permettant à l'entreprise minière susmentionnée de poursuivre ses activités.

L'accord a été paraphé au Cabinet du ministre situé au 22e étage de l'immeuble Postel 2001 au Plateau. À l'occasion, Jean Claude Kouassi a engagé l'exploitant minier «à respecter scrupuleusement les termes de la présente convention ».

Parce que, a-t-il rappelé, au Dg de la société minière, « cet accord vient à la suite de la convention du 14 mars 2014 dont le respect scrupuleux n'à, fort malheureusement, pas toujours été la marque de votre entreprise ».

Le ministre a donc exprimé sa détermination à veiller au respect des engagements pris par les parties signataires. Surtout que le gouvernement ambitionne de faire de ce secteur le second moteur de la croissance économique de la Côte d'Ivoire.

Jean Claude Kouassi a toutefois salué les efforts consentis par la société qui a payé l'entièreté des sommes dues, afin de permettre la prise de la décision de renouvellement du permis d'exploitation, le 10 avril, suite à l'ouverture des discussions le 8 novembre 2018.

Il a également félicité le Comité de négociation pour avoir réussi à obtenir « un accord gagnant-gagnant pour l'opérateur, l'État et les populations riveraines de l'exploitation minière ».

Jean Claude Kouassi n'a pas manqué de remercier ses collègues de l'Économie et des Finances, de l'Environnement et du Développement durable, du Budget et du Portefeuille de l'Etat, pour leur implication dans le règlement du dossier.

Pour sa part, Barik Narendra Prasad, a exprimé l'engagement de sa société à poursuivre ses activités dans le strict respect des termes de l'accord, notamment en matière de promotion du genre et de protection de l'environnement.