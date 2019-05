Burkina Faso: Trophées Asian Banker Awards - L'Appli Rapid Transfer d'Ecobank remporte le Prix du Meilleur Produit et Service de Paiements de l'Année

En effet, l'Appli Rapid Transfer d'Ecobank a été sélectionnée au terme d'un processus rigoureux et transparent au moyen duquel l'organisation Asian Banker a évalué les entreprises bancaires et non bancaires de prestation des services financiers aux particuliers dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest.

Actuellement, l'initiative Asian Banker Awards couvre l'Asie Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Ouest où plus de 300 acteurs bancaires et non bancaires offrant des services financiers aux particuliers dans plus de 42 pays sont mesurés.

En présentant les prix aux heureux gagnants à Lagos au Nigéria, le Président de l'organisation The Asian Banker, Emmanuel Daniel, a déclaré que le programme de l'Excellence dans les Services Financiers est probablement l'initiative de récompense la plus rigoureuse, prestigieuse et transparente du monde entier portant sur les services financiers aux particuliers.

Il a félicité Ecobank pour avoir remporté le prix et a précisé que le programme tient aussi compte de toutes les solutions issues des modèles nouvellement apparus notamment les produits des sociétés de paiements, les plateformes du commerce électronique et les plateformes alternatives de services financiers dont l'éclosion a été rendue possible grâce aux entreprises de technologie financière (fintech) qui contribuent dans une large mesure à la transformation du secteur des services financiers aux particuliers.

A travers ces prix dit-il, l'organisation Asian Banker veut explorer le paysage concurrentiel en évolution et reconnaitre les mérites des remarquables acteurs et initiatives pouvant être des sources d'enseignement aux autres intervenants du secteur afin qu'ils parviennent à offrir des produits et services améliorés ainsi qu'une meilleure expérience à la clientèle.

En recevant le prix au nom du Groupe Ecobank, la Directrice Exécutive de la Banque Commerciale du Groupe, Caro Oyedeji a remercié l'organisateur pour le processus rigoureux mis en œuvre et qui a conduit à la sélection des gagnants au titre des différents prix en jeu.

Elle a souligné que le pôle Particuliers d'Ecobank a été considérablement transformé, innové et développé dans tous ses segments et dimensions à savoir la clientèle, les produits et les canaux de distribution au cours de ces dernières années.

Il a confié à l'audience qu'Ecobank est actuellement vu partout comme la banque experte dans la fourniture des solutions de paiement numérique en raison de ses offres dont Rapid Transfer, EcobankPay, OMNI et le Compte Xpress parmi tant d'autres.

A sa suite, Linus Adaba, Directeur des Services de Paiements et de l'Argent Mobile du Groupe Ecobank s'est prononcé en décrivant le prix comme une reconnaissance valable de l'Appli Rapid Transfer qui constitue l'une des initiatives phares d'Ecobank visant à faciliter le processus de transfert d'argent et à donner la possibilité aux Africains de la diaspora d'envoyer de l'argent à leurs proches au pays dans tout le continent.

Selon ses propos: «Beaucoup d'Africains travaillent hors de leurs pays ailleurs en Afrique ou encore plus loin en Europe, en Amérique et en Asie et soutiennent financièrement leurs parents restés au pays. Rapidtransfer est une solution de paiement sûre, sécurisée et à moindre coût permettant ainsi que les bénéficiaires reçoivent toujours beaucoup plus.

Il créé un effet multiplicateur sur les économies Africaines en favorisant l'augmentation de la demande et en stimulant la croissance des affaires.

Le produit Rapid Transfer a la particularité d'éliminer tous les goulots d'étranglement et les coûts faramineux subis en envoyant de l'argent au pays. Sa faible tarification hors pair est un facteur de changement majeur dans la façon dont les Africains envoient de l'argent à leurs proches.»

l'Appli Rapid Transfer est téléchargeable à la fois dans les boutiques d'applications App Store et Play Store et son installation se fait facilement en moins de 5 minutes.

«Je profite de cette occasion pour dédier ces prix à tout le personnel dévoué du Groupe Ecobank qui ont inlassablement œuvré pour la réussite de la Banque. Ces prix vont également à tous les Africains qui croient en nous et qui continuent d'encourager nos efforts en adoptant nos produits».