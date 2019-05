Congo-Kinshasa: IFASIC - Gédéon Kahena élu brillamment président des étudiants !

La bataille aura été rude. Le suspense a duré longtemps, jusqu'à ce que Gédéon Kahena soit, en fin de compte, élu nouveau président de la coordination estudiantine de l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC).

Il succède ainsi à Emmanuel Luyatu à la tête de cette structure défenderesse de la cause des étudiants. Avec 568 voix (55,7%) contre 453 (45,3%), Kahena bat son challenger Jean-Luc Mwamba qui n'a pas démérité. "Je suis content mais je crois que le plus difficile commence maintenant parce que tout ce que j'ai dit au moment de la campagne va commencer à me rattraper et je dois beaucoup travailler pour que les étudiants voient que je suis une personne qui tient parole", a-t-il déclaré après sa victoire.

C'est le samedi 11 mai que l'élection du président et Vice-président de la coordination estudiantine a eu lieu à l'IFASIC. Mais également celle des chefs de promotion et leurs adjoints. Pour Gédéon Kahena, "les étudiants doivent savoir qu'on va initier le progrès. Je leur ai dit qu'on pouvait introduire une banque, ils doivent attendre ça. J'aimerai faire des plaidoiries auprès des autorités pour qu'on puisse nous installer une banque à l'Ifasic. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je ferai de tout mon mieux avant de terminer mon mandat", a-t-il signifié.

Toutefois, il y a beaucoup d'autres choses, poursuit-il. "Je vais exécuter mon projet tel que je l'avais présenté aux étudiants. Je crois qu'ils étaient très contents de lire ce projet et ils seront encore très joyeux de le voir se matérialiser".

Il promet, cependant, d'être à la première ligne de défense des intérêts des étudiants de l'IFASIC durant son mandat. Mais aussi reconnaissant envers toutes les promotions et les leaders d'opinion qui ont accompagné sa lutte.

"Je suis passé par tous les états. J'ai commencé par mener et à un certain moment c'était tellement dur que je croyais que j'allais perdre, et voilà j'ai gagné. C'était une longue journée pour moi... là j'ai retrouvé mes forces et cette victoire vient encore me réconforter. Je crois qu'avec les étudiants de l'Ifasic nous allons innover et initier le progrès".

L'unité comme maître mot

Selon la nouvelle tête d'affiche des étudiants de l'Ifasic, "mon mandat aura l'unité comme le maître mot". Et pour lui, "c'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à mon challenger de taille, Jean-Luc Mwamba. La détermination de ce digne fils de l'IFASIC mérite nos applaudissements". Mais également "au président honoraire Emmanuel Luyatu. Son attachement au combat pour la visibilité positive de l'IFASIC est un exemple qu'il faut suivre", témoigne-t-il.

Pour le reste, "j'aimerai vite pardonner à tous ceux qui m'ont humilié, injurié, traité de tous les mots négatifs. Je serai aussi votre président et sachez que j'ai effacé tous les mauvais souvenirs de ma tête. Ceux qui m'ont trahi aussi méritent mon pardon. Je serai le président de tous", a soutenu Gédéon Kahena.