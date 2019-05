Maroc: Le cheval 'Atlas" remporte le GP Feu SM Mohammed V

Le cheval "Atlas", monté par Fadoul Abderrahim, a remporté, vendredi à l'hippodrome d'Anfa, le Grand Prix Feu SM Mohammed V des courses hippiques pour l'année 2019, doté d'un montant global de 500.000 DH.

Représentant de l'écurie Jalobey Racing, Atlas entraîné par Sharif Alami, a enlevé cette course de 2.400 m, réservée à tous chevaux mâles entiers et juments pur-sang anglais âgés de 4 ans et plus, en 2min 32sec, devançant le cheval Vocifer, monté par Aminai Rachid et propriété de Sedrati Mohamed Azeddine.

La troisième place a été l'œuvre de Shining Dawn, monté par Borja Fayos Martin et propriété de Karimine M'Hammed.

Organisée par la Société Royale d'encouragement du cheval (SOREC), cette cours est réservée aux chevaux mâles entiers et juments P.S. de 4 ans et plus ayant gagné au moins une course depuis le 1-er mai ou 3 courses dans leur carrière, et ayant couru au moins 2 fois au Maroc.

Les Prix distribués aux gagnants de cette course oscillent entre 250.000 DH (1-er prix) et 25.000 DH (5è prix).

Le programme de cette journée comprenait plusieurs autres épreuves.