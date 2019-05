Algérie: Cyclisme - Programme estival chargé pour Yacine Chalel

Paris — L'été 2019 s'annonce chargé pour le cycliste algérien Yacine Chalel, appelé à disputer une bonne vingtaine de courses, dont huit très importantes sur piste, en classes 1 et 2, a informé sur sa page facebook le sociétaire du club français Paris Cycliste Olympique.

"Mes courses sur piste en classes 1 et 2 se dérouleront à Dublin (Irlande), Pordenone (Italie), Pruszkow (Pologne), Zurich (Suisse), Düdenhoffen, Mannheim et Ludwigshafen (Allemagne)", a précisé le champion d'Afrique 2018 qui se fixe comme objectif de "décrocher un top 5 sur une course en classe 1 et un podium sur une classe 2".

L'ancien sociétaire de l'Olympique CVO a annoncé qu'il visait également "une victoire en Elite nationale, ainsi qu'un minimum de trois succès dans toutes les catégories".

Outre la piste, le programme chargé de Chalel comporte plusieurs courses sur route, notamment : l'Estivale bretonne, Millancay-Neung sur Beuvron, les boucles de Sainte-Austreberthe, les Trois jours de Cherbourg, Paris-Chalette-Vierzon ainsi que les manches de Coupe de France, en DN3.

"Je compte disputer quelques nocturnes aussi, notamment, Paris 14, Troyes et Bar sur Aube", a ajouté l'Algérien de 23 ans qui, globalement, s'est dit "plus que satisfait" de sa première partie de saison.

"Avec deux victoires, un top 5, deux top 10 et un top 20 en Elite nationale, mon début de saison a été plus que satisfaisant, car ces résultats ont largement dépassé (s)es espérances", a assuré Chalel, affirmant "ressentir une progression sur tous les plans : physique, technique et tactique".

L'Algérien avait commencé par s'accorder trois jours de repos avec l'arrivée du mois de Ramadhan et ce n'est que jeudi qu'il a repris le chemin des entraînements pour commencer à préparer son calendrier chargé.