Algérie: Oran - Les recettes des exportations hors hydrocarbures triple au 1er trim 2019

Oran — Les recettes des exportations hors hydrocarbures ont triplé dans la wilaya d'Oran durant le premier trimestre de l'année en cours par rapport à la même période de l'année dernière, a-t-on appris auprès de la direction du Commerce.

La valeur des exportations a atteint lors du premier trimestre 2019, plus de 115 millions de dollars et 2,5 millions d'euros contre 31 millions de dollars et 2,3 millions d'euros la même période de l'an dernier.

Ces recettes "satisfaisantes" des exportations hors hydrocarbures ont été enregistrées grâce à la hausse du volume des produits exportés passant de 216,7 millions de tonnes durant les trois premiers mois de 2018 à 516,7 millions de tonnes à la même période de 2019, selon les statistiques de la direction du Commerce.

Ces exportations à partir du port d'Oran concernent le sucre, les dattes, le poisson congelé, les restes de papier, de plastique et de structures métalliques, les acides, la margarine, le gypse, l'hélium, l'urée, l'ammoniac, le cuir, le marbre, les ustensiles ménagers en plastique et le béton, entre autres.

Ces marchandises ont été exportées vers la zone arabe (Tunisie, Liban, Mauritanie et Qatar), des pays européens (France, Allemagne, Espagne, Italie, Suisse et Pologne), des pays africains, les USA, le Mexique, le Canada, l'Argentine, la Chine et la Turquie, a-t-on indiqué.