Algérie: Accidents de la route - Baisse de plus de 6% des morts au 1er trim 2019

Alger — Une baisse de plus de 6% du nombre de morts des accidents de la circulation a été enregistrée, durant le premier trimestre de 2019 par rapport à la même période de l'année précédente, indique, dimanche dans un communiqué, le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) qui lance une campagne de sensibilisation à ce sujet à l'occasion du Ramadhan.

Ainsi, une baisse de 14,77% d'accidents de la circulation a été enregistrée en début d'année en cours et, par conséquent, une baisse de 6,23% dans le nombre de morts et de 15,66 des blessés, tandis que le facteur humain reste en tête des causes entrainant ces accidents, avec un taux de 91.53 %, précise la même source.

Sur la base de ces résultats "positifs" et sous le slogan "Durant le Ramadhan, prendre le risque peut gâcher la joie de votre famille !", le Commandement de la GN a décidé le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation visant à "accompagner les usagers de la route, notamment les conducteurs des différentes catégories de véhicules", est-il ajouté.

S'étendant du 10 au 30 mai courant, cette initiative a également pour objectif de "les sensibiliser sur les dangers des accidents routiers et leur impact tragique, durant ce mois sacré qui se caractérise par certains agissements et comportements négatifs, ayant un impact direct sur la conduite", est-il détaillé, citant notamment les cas de conduite en états de "fatigue et de nervosité".

Les conducteurs sont, en outre, interpellés sur les dangers de "l'excès de vitesse et le manque de concentration, notamment avant la rupture du jeûne, les manœuvres dangereuses sous toutes les formes pour arriver à l'heure, le changement comportemental qui accompagne le jeûne et son influence sur la manière de conduire, l'utilisation de toutes les sources de diversion au cours de la conduite et enfin, les dangers de la conduite après "El-iftar" et durant la nuit pour une longue durée avec l'impact du facteur de l'éveil".

Par ailleurs, le Commandement de la GN tient à assurer de la "disponibilité permanente" et à l'échelle nationale de ses unités afin de prendre en charge les appels des citoyens, tout en rappelant à ces derniers le numéro vert 1055 mis à leur disposition "en cas de nécessité". De même que les usagers de la route peuvent recourir au site électronique "TARIKI.DZ" (via le site, l'application mobile ou sa page Facebook) pour s'informer sur l'état des routes ou encore le site électronique: https//:ppgn.mdn.dz destinés à tous les citoyens désireux déposer une pré-plainte à distance.