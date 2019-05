Soudan: CMT - Pas de force pour briser le sit-in

Khartoum — Le Conseil militaire de transition (CMT) a réitéré dimanche dans un communiqué de presse sa décision de ne pas briser le sit-in devant le Commandement général des forces armées, en insistant sur la résolution des pratiques négatives en dehors de la zone de sit-in.

Un certain nombre de médias traditionnel et moderne répètent qu'il ya des tentatives pour briser de force le sit-in de par les forces armées et d'autres forces régulières. Nous devons assurer à tous les citoyens et au sit-in en particulier que cette parole est totalement dénuée de fondement et le CMT a répété à plusieurs reprises qu'il ne brisait pas le sit-in de force, mais ce qui se déroule en d'hors de la zone de sit-in est une autre chose qui nécessite la fermeté.

Lorsque des groupes ont verrouillé une grande partie de l'avenue du Nil et d'autres routes, c'est totalement inacceptable et constitue une sorte de chaos et de harcèlement, ce qui obligera les autorités compétentes à normaliser la vie des citoyens et à préserver leur sécurité et leur sureté.