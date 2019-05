Congo-Kinshasa: Géopolitique - «Congo Uni ASBL» concède le Sénat et la Primature aux espaces Kongo et Swahili !

«Il y a lieu de cogérer le pays de nos ancêtres tout en évitant des polémiques inutiles de nature à faire reculer sans fin le développement de l'Etat. Notre peuple en a assez des querelles et de l'otage de notre cher et beau pays par un petit groupe d'entre nos compatriotes, du reste, insouciants du sort de la majorité.

Nous sommes d'accord, aujourd'hui, que l'opinion nationale se réjouit amplement de la représentation jusqu'ici des espaces Grand Kasaï et Grand Equateur au Sommet de l'Etat. Allusion faite au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la Présidente de l'Assemblée Nationale, Jeannine Mabunda Lioko. De bon aloi, nous exhortons le Chef de l'Etat et tous les acteurs politiques à promouvoir les 4 langues nationales ; le cas échéant à concéder la primature et le Sénat aux Kongo et aux Swahili, en vue de cet équilibre géopolitique, dans la gestion de la res publica.

Congo Uni ASBL lève sa voix, à l'instar des autres analystes politiques avertis qui tiennent compte du critère géopolitique dans le partage du gâteau, en vue de la gestion consensuelle des institutions nationales, tels les fils et filles d'un même territoire national. L'intégrité nationale en dépend, soutient-on. C'est dans cet esprit qu'à cette heure de la mise en place de nouvelles institutions au niveau national, les Sociétaires de cette méga structure de la société civile prêchent pour l'équilibre entre les 4 espaces linguistiques de la RD. Congo. Ils se disent satisfaits de la représentation des espaces linguistiques Luba et Bangala, respectivement à la Présidence de la République et à la Présidence de la Chambre Basse du Parlement. D'où plaident-ils pour la prise en compte des espaces Kongo (Ex Grand Léopoldville) et Swahili (Ex Grand Katanga, ancienne province Orientale, le Maniema, le Nord et Sud Kivu où, argument-ils, l'on trouve sans nul doute des intelligences sans commune mesure à même de servir le pays.

Equilibre géopolitique

« Kongo Uni ASBL qui avait salué la nomination de l'espace Kasaï à la primature, dès la désignation de Badibanga, du fait que cela avait permis aux 4 espaces linguistiques de se retrouver au sommet de l'Etat souhaite ardemment que les postes de Premier Ministre et de Président du Sénat soient occupés par les espaces Kongo et Swahili, étant donné les postes de Président de la République et de Président de l'Assemblée Nationale sont déjà occupés par les espaces Kasaï et Bangala », lit-on dans une adresse à votre quotidien, qui date du vendredi 10 mai dernier. Il convient par ailleurs d'indiquer, qu'outre cette structure de la société civile, nombreux sont ces penseurs qui partagent cette sagesse. Pour rappel, Congo Uni ASBL a pour principaux Fondateurs Jean-Marie Ntantu Mey et al. Parmi les Cofondateurs, l'on peut citer Nzama Albert, Président de l'Asorekwa, l'Apôtre Lukusa et Cie. Que la raison l'emporte.