Congo-Kinshasa: Lupopo - Sonvil Mukendi demande à Pascal Beveragi de s'en aller et de laisser l'équipe tranquille

Une cacophonie qui ne dit pas son nom bat son plein depuis plus d'une semaine au sein du FC Saint Eloi Lupopo, au sujet d'un contrat de sponsoring signé le 2 mai dernier, entre le président Faustin Bokanda et l'entreprise NB Mining Africa, représenté par un certain Pascal Beveragi.

Un contrat qui a aussitôt conduit ce dernier à s'emparer illégalement de la présidence de l'équipe, demandant à Faustin Bokonda, le président actuel de démissionner d'ici le 20 mai, autrement dit, avant le retour du président de Mazembe, Moïse Katumbi Champwe.

Dans ce tohu-bohu, c'est M. Sonvil Mukendi Kashalala, analyste sportif proche de Lupopo et avocat de son état, qui a tenu une conférence de presse le vendredi 10 mai, à Lubumbashi, au cours de laquelle il a demandé tout simplement à Pascal Beveragi de s'en aller, et laisser Lupopo tranquille. Sonvil Mukendi dit que Pascal Beveragi a des agendas cachés, il a des sérieux litiges avec le président de Mazembe aux cours et tribunaux. Pour Sonvil Mukendi, Beveragi qui a appris le retour du président de Mazembe, veut se cacher derrière Lupopo pour bien rivaliser avec Moïse Katumbi avec qui, ils ont des sérieux problèmes. « S'il veut prendre la tête de Lupopo, qu'il attende la fin du mandat de Faustin Bokonda pour diriger l'équipe dans la légalité. Pas de cette manière-là. Lupopo ne peut pas servir des béquilles. Lupopo a ses problèmes et n'a pas besoin d'ajouter d'autres. Qu'il aille terminer d'abord ses litiges avec le président de Mazembe.», a-t-il déclaré.

Pour rappel, le protocole d'accord signé entre les deux parties portait sur la réhabilitation des infrastructures sportives de cette équipe notamment, le stade Lupopo dit "Stade de la Victoire" ; et aussi sponsoriser Lupopo tout au long de la 55ème édition de la Coupe du Congo. Pascal Beveragi a interné l'équipe chez les sœurs Kishishi pour sa préparation de cette Coupe du Congo. Malheureusement, il n'a pas honoré même les factures réclamées par les sœurs, a indiqué Sonvil Mukendi. Le tout serait revenu sur le dos de Faustin Bokonda.

Donat Molongoy suspendu de ses fonctions !

Dans un autre chapitre, le secrétaire sportif de cette équipe, Donat Molongoy Pande Moya a été suspendu de ses fonctions jusqu'à la convocation de l'Assemblée Générale qui devra statuer sur son cas, précise-t-on dans sa lettre de notification signée par le président Oscar Kyungu.

Il est reproché à Donat Molongoy d'avoir tenu des déclarations pas trop courtoises à l'égard des membres du comité de l'équipe : « Monsieur le secrétaire, nous venons de suivre par le canal des médias, vos déclarations qui montrent clairement que vous n'êtes plus en communion avec le comité sportif du club. Etant donné la nécessité d'approfondissement des faits vous reprochés, nous vous suspendons de vos fonctions de Secrétaire sportif jusqu'à la convocation de l'Assemblée générale qui devra statuer sur votre cas et par la même occasion vous interdisons à partir d'aujourd'hui à engager notre chère équipe ».

Par ailleurs, la direction du club demande à Donat Mulongoy de restituer le patrimoine du club en sa possession. Affaire à suivre.