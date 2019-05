Afrique: Karaté (Tournoi Ufak zone 3) - La Côte d'Ivoire triomphe à domicile

Le Karaté ivoirien est monté sur la plus haute marche du podium de la 18e édition du championnat d'Afrique de karaté Ufak zone 3 qui s'est déroulée du 5 au 12 mai à la salle polyvalente du Palais des sports de Treichville.

La Côte d'Ivoire a raflé au total 29 médailles dont 11 en Or. Attobra Samuel, Kouassi Aurélie et autres ont mis tout en œuvre pour se hisser sur la plus haute marche du podium en dominant les preuves de Kumité et de Kata.

En plus des 11 médailles d'Or, les Ivoiriens ont également empoché 12 d'Argent et 6 de bronze. Ils ont fait mieux que le Burkina Faso qui pointe à la seconde place du classement avec 9 médailles d'Or, 8 d'Argent et 7 de bronze. Les compétiteurs venus du pays des hommes intègres ont fait bonne impression sur l'ensemble de la compétition.

Le Ghana ferme la marche, en l'absence du Liberia. Les karatékas ghanéens ne récoltent que 7 médailles en Bronze.

De l'avis des observateurs et des personnalités présentes à cette compétition, dont le vice-président de la fédération mondiale (Wkf) et de l'Ufak, Béchir Shérif, cette 18e édition de l'Ufak, zone 3 a été d'un bon niveau. Il a félicité la Côte d'Ivoire pour l'organisation de cette compétition.

Surtout qu'elle a été saisie à la dernière minute pour remplacer le Nigeria. Il a par ailleurs encouragé la fédération ivoirienne et les autres fédérations africaines pour qu'elles continuent le travail afin de sortir des champions de calibre mondial.

Témoin de l'évènement, le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire, le ministre des Sports, Danho Paulin, a apprécié à sa juste valeur la performance des athlètes ivoiriens. « La Côte d'Ivoire est une terre de sport et vous êtes de valeureux représentants », a-t-il déclaré.