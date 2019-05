Congo-Brazzaville: Commémoration - L'Action « le régiment immortel » célébrée à Brazzaville

Le soixante-quatorzième anniversaire de la Grande victoire et de la marche commémorative du « régiment immortel » a été célébré dans plus de cent dix pays au monde. En République du Congo, l'événement a été commémoré pour une troisième année consécutive, au Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville, le 10 mai.

La célébration a été organisée conjointement par l'ambassade de la Fédération de Russie au Congo, la représentation de Rossotroudnitchestvo à Brazzaville ainsi que les associations des anciens étudiants des universités soviétiques/russes. L'Action « le régiment immortel » est marquée par un défilé pendant lequel des gens brandissent les photos des parents ayant combattu les Nazis, lors de la Seconde Guerre mondiale.

Plusieurs personnes ont pris part aux activités de cette journée de la marche annuelle du « régiment immortel », au CCR. Une minute de silence a été observée à la mémoire de tous ceux qui sont morts dans les champs de bataille. Les invités ont tous reçu le ruban de Saint-Georges, l'un des principaux symboles de la Victoire et de remerciement aux anciens combattants de la Grande guerre nationale et aux héros morts, ayant sacrifié leurs vies pour sauver l'humanité du fascisme.

Pour le directeur du CCR, Sergey Belyaev, L'Action « Le régiment immortel » montre que la génération actuelle des citoyens russes se souvient et apprécie bien l'exploit de leurs pères et mères, grands-pères et grands-mères. « Ces gens ont sacrifié leurs vies pour les nouvelles générations, ils ont passé les meilleures années de la vie dans le poids et privations de la guerre, dans la famine et le froid du blocus, en travaillant à l'arrière-front et en survivant dans les prisons de l'ennemi dans des conditions inhumaines », a-t-il déclaré.

Cette action a toujours reçu dans le monde entier des millions de gens dans les rues. Cela en guise de respect à la mémoire de tous ceux qui ont fait ce grand exploit. Pour ce soixante-quatorzième anniversaire, en Russie, plus de cinq cent mille personnes ont foulé la place Rouge à Moscou, dans le cadre du Régiment immortel. La longueur du cortège a atteint près de quatre kilomètres cent.

Le programme des manifestations au CCR s'est poursuivi le 11 mai par un concert festif du Chœur congolais « Sanctus ». Dans la prestation de ce collectif, l'un des plus célèbres du Congo, des chansons populaires russes ont été interpretées, y compris " Dien'Pobiedy", "Kalinka", " Katioucha", "Ukhodim zaftra v moriè".