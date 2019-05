Madagascar: Alliance Française de Tananarive / Table ronde - La littérature du Sud-ouest de l'Océan Indien mis à l'honneur

L'Alliance Française d'Andavamba a été le berceau de l'évènement « La Culture dans tous ses états » coorganisé par La Revue Indigo dans le cadre de la sortie du numéro cadre de ce magazine intemporel samedi dernier.

Le samedi 11 mai dernier était une journée placée sous les signes de la rencontre et du partage avec La Revue Indigo. La collaboration entre les deux entités était inévitable. Ayant pour but de promouvoir une culture de qualité, la promotion de cette sortie du numéro 4 d'Indigo n'est que le début d'une longue collaboration entre l'Alliance Française et la Revue.

Barry Benson, icône de la poésie malgache, champion de Madagaslam en 2017 a animé l'atelier qui a eu lieu dans la matinée du samedi. Son approche unique de la poésie, marqué par son vécu, ses observations et le tout saupoudré d'ironie était un atout et a permis aux participants d'appréhender le Slam d'une manière différente.

Photographie : photographe chevronné et passionné du huitième art, Andry Randrianarisoa qui compose également l'équipe de l'Indigo, était ravi de partager ses connaissances et son savoir-faire en matière de photographie aux participants de cet atelier. C'était une occasion pour lui de montrer son point de vue unique de la photographie culturelle et artistique.

Conférence. La Table Ronde portant sur le thème « La Littérature dans l'Océan Indien », Lova Rabary a modéré les discussions entre Annick de Comarmond, une auteure d'ouvrages historiques qui s'est spécialisée pour Madagascar où elle vit depuis 30 ans. Avec un roman intitulé « Loin sous les Ravenalas ». Emmanuel Genvrin de Sabena et Rock Sakay, est avant tout un homme de théâtre. Connaissant les îles de l'Océan Indien, il a tissé les récits de ses deux romans autour des évènements historiques de cette région. Un hommage à son attachement aux îles, et plus particulièrement à La Réunion.

Quant à Andrea Razafindraibe, une jeune auteure malgache. Elle a commencé à écrire depuis l'enfance et hante les ateliers d'écriture pour affiner sa plume. Elle a éclairé sur l'avenir de la littérature dans la Grande Ile. Le débat a tourné autour de « La Littérature dans l'Océan Indien ».c 'était d'ailleurs une occasion de dresser un état des lieux sur la littérature de l'Océan Indien. Les auteurs qui ont participé à cette table ronde ont pu expliquer au public que, malgré le fait que la littérature tourne aux ralentis, elle est belle et bien vivante avec l'apparition de jeunes écrivains qui ne demandent qu'à transcrire la particularité des îles de l'Océan Indien. Le défi actuellement est d'identifier les moyens qui permettent à cette littérature de rayonner au-delà des frontières de ces îles. Emmanuel Genvrin a noté que la naissance des magazines spécialisés en littérature tels qu'Indigo ou Lettres de Lémuries constitue une plate-forme idéale à cette fin. Une occasion pour les écrivains de Madagascar, de Mayotte, des Comores et de La Réunion, de sortir de leur isolement lié à l'insularité. Et enfin, l'occasion pour les écrivains en herbe d'obtenir des conseils pour se faire éditer. Cette table ronde a été également l'occasion de dégager l'idée que malgré le développement de la technologie, le monde de l'édition et des livres se porte bien.

Un « show poétique », place à la poésie avec Na Hassi, Barry Benson et Yanne Lomelle. Trois poètes différents par le style n'ayant que l'amour de poésie en commun, ils ont fait découvrir le public la poésie de rue. Après cet instant poésie, place à la musique avec en première partie, la charmante Diva « Rova Landy ». Auteure et compositeure, Rova Landy à chacun de ses shows, a transporté le public dans son monde fait de mélodie et d'amour. Drwina, auteur et compositeur, a fait voyager avec sa musique portant l'empreinte de sa ville d'origine du Nord de Madagascar.

Cet évènement est à l'image de l'aspect de la culture malgache que les deux entités veulent véhiculer qui soit fait de diversité et de différentes inspirations. Pour le lancement du numéro 4, Indigo a choisi l'Alliance Française d'être le berceau de son évènement étant donné sa proximité avec la population et son ouverture aux artistes.