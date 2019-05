Madagascar: Lettre du lecteur - La vérité sur Flamco

D'après les informations diffamatoires propagées sur les réseaux sociaux concernant une affaire qui date de 25 ans dénommée « Flamco », il nous a paru important de clarifier cette opération pour que la vérité éclate au grand jour.

Une personnalité de l'époque, en la personne de Mr Martial Raririka, l'un des conseillers spéciaux du Président Zafy Albert, qui a suivi le dénouement, surtout vers la fin de cette opération commerciale, a bien voulu nous répondre. D'après cette personnalité, les trois millions de dollars avancés par la BTM pour financer le démarrage de cette opération lui ont été remboursés intégralement. En effet, cette avance a permis non seulement de démarrer et de réaliser les importations de PPN qui ont été effectivement livrés suivant un revolving de trois bateaux transportant principalement du riz et de l'huile, mais aussi de réimporter la même quantité de marchandises à plusieurs reprises. Mais comme c'était une affaire privée, la BTM n'est tenue à aucune manière de rendre publique les informations privées de ses clients. Par contre, la société Flamco a publié dans plusieurs journaux de l'époque des pages pour confirmer ses remboursements, et selon certains financiers, ce montage est très courant dans les échanges commerciaux partout dans le monde, afin de permettre un revolving d'une opération d'importation.

Par conséquent, c'était ainsi une opération purement commerciale classique, et Flamco avait bien démarré et respecté ses engagements financiers auprès de ladite banque, contrairement aux rumeurs non fondées propageant l'existence d'une escroquerie. Martial Raririka confirme qu'en matière commerciale, une escroquerie est basée sur des achats dont les marchandises sont délibérément non livrées.

Pour devoir mémoire, j'ai déjà transmis en premier lieu à Son Excellence, monsieur le Président Zafy Albert de son vivant, un mémorandum que j'ai expliqué de vive voie.

Holijaona Raboana, Président d'Emergence de Madagascar