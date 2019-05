Congo-Kinshasa: UDPS - Les « frères ennemis » autour de Félix Tshisekedi

Ainsi que tout le monde le sait, le sang a coulé la semaine dernière à Limete, au niveau de la permanence de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) comme à la résidence de feu Etienne Tshisekedi. En plus, des biens ont été soit pillés, soit détruit.

Au centre de cette escalade de violence, il y avait des partisans de deux camps antagonistes qui se disputent, depuis un temps, la présidence du parti, que Félix Antoine Tshisekedi, tombé dans un cas d'incompatibilité au lendemain de son investiture comme Chef de l'Etat, avait officiellement confiée, à titre intérimaire, à Jean-Marc Kabund, alors Secrétaire général en fonctions, depuis le mois de janvier 2019.

Du fait de son élection comme député national d'abord et 1er vice-président du Bureau de l'Assemblée nationale ensuite, d'aucuns estiment qu'il est frappé lui aussi par l'incompatibilité de fonctions et qu'il devrait quitter la présidence intérimaire du parti, au profit d'une structure interne appelée « Convention Démocratique du Parti », dont les deux ténors sont Wakwenda et Shabani, ancien Secrétaire général.

Compte tenu des divergences persistantes entre les deux parties au sujet de l'interprétation des Statuts, Félix Antoine Tshisekedi, a résolu de s'assumer comme « Autorité morale ». C'est en cette qualité qu'il a réuni autour de lui, le week-end, Jean-Marc Kabund, Augustin Kabuya, Wakwenda et Shabani en vue de trouver une voie de sortie à la crise.

On croit savoir que sa mission de bons offices a été bien accueillie par les quatre « frères ennemis », qui non seulement y ont répondu spontanément mais ont pris une photo de famille en signe de réconciliation. Les observateurs ont décelé dans l'attitude des uns et des autres des indices de décrispation de la crise.

Félix Tshisekedi, qui a une grande capacité d'écoute, doit avoir enregistré les arguments des uns et des autres avant de les convier à fumer le calumet de la paix. Il est permis de croire qu'à bref délai, les choses vont rentrer dans l'ordre et que le spectacle désolant offert la semaine dernière au public va appartenir au passé. On s'attend à ce que d'ici quelques jours, les modalités de fonctionnement de l'UDPS pendant son indisponibilité temporaire soient clairement définies ou redéfinies, conformément aux Statuts.