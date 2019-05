Angola: Des plans directeurs régulent les coûts dans les municipalités

Luanda — Les plans directeurs municipaux (PDM) régissent l'utilisation efficace du patrimoine bâti et des infrastructures dans les municipalités de manière efficace et sans gaspillage, a informé mercredi à Luanda le secrétaire d'État au ministère de l'Aménagement du territoire et Habitat, Manuel Pimentel.

S'adressant à la presse en marge du 1er Forum sur l'urbanisme et développement durable, le responsable a indiqué que la mise en œuvre des mesures définissait les phases et les montants pouvant être impliqués dans les coûts de cette mise en œuvre. "Il s'agit en effet d'un instrument indispensable de la gestion municipale, dans lequel sont reflétées les orientations essentielles du développement économique, social et urbain", a souligné Manuel Pimentel.

Il a ajouté que le développement de ces DPM évite directement les investissements dans le noir car ce sont des programmes qui facilitent la gestion du territoire dans l'utilisation des énergies renouvelables, l'amélioration du trafic urbain, la santé et l'eau. Le ministère s'emploie à atteindre les objectifs énoncés dans le Plan de développement national 2018-2022 (PDN), qui prévoit l'approbation et la mise en œuvre d'un total de 71 PDM à travers le pays.

À cet effet, a-t-il signalé, le développement des PDM des municipalités de Kissama, Icole e Bengo est en cours, de même que Viana a déjà conclu par une brève ratification par l'Exécutif. "Dans les autres municipalités, des efforts sont également déployés pour voir leurs plans élaborés et approuvés", a-t-il poursuivi.

À ce jour, les plans de 10 municipalités de Benguela, notamment Lobito, Baia Farta, Balombo, Bocoio, Catumbela, Caimbambo, Chongoroi, Cubal et Ganda ont déjà été ratifiés. Les PDM des neuf municipalités de Bié, cinq de Huambo, deux de Uíge et une de Lunda Sul sont en cours d'approbation par la commission interministérielle de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.