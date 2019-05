Angola: Le SIAC encaisse plus de sept milliards de kwanzas

Luanda — Au moins sept milliards 687 millions 239 mille 237 kwanzas (AKZ) ont été déposés sur le compte unique du Trésor (CUT), de janvier 2018 à janvier de cette année, par les unités du Service Intégré d'Assistance au Citoyen (SIAC).

Ce montant, qui résulte du paiement des taxes et émoluments demandés par le SIAC, représente une réduction de plus de 52 milliards par rapport à la période précédente (2017-2018).

En 2017, le SIAC a perçu un total de 60 milliards 3 millions 22 mille 780 kwanzas et, en 2018, le montant collecté a été 7.687.239.237 AKZ.

Seuls les émoluments représentaient environ 21%, le reste étant constitué d'impôts versés à l'Administration générale des impôts (AGT), qui a collecté six milliards 776 millions 215 mille 953 kwanzas.

Sur le total collecté, en 2018, 911 millions 23 mille 284 kwanzas étaient des émoluments, pour la fourniture de services dans le secteur public administratif. Selon le directeur général du SIAC, Anselmo Monteiro, la diminution des recettes a été due à la réduction des impôts et taxes des gros contribuables, ainsi qu'à la diminution ou à la disparition d'entreprises, en raison de la crise économique du pays. Les recettes ont été collectées grâce aux services fournis à trois millions 360 mille 120 citoyens (29% des entités du secteur public et 71% des entités commerciales des secteurs public et privé), soit une moyenne mensuelle de 280.010 services rendus du SIAC (2018).

Les services étaient fournis dans les 12 unités intégrées au réseau SIAC, dont quatre sont situées à Luanda et les autres dans les provinces de Cunene, Uige, Bengo, Malanje, Benguela, Huambo, Cabinda et Lunda Sul. Ce service représente une augmentation de 21,31% par rapport à 2017, année où 2 millions 767 mille 813 utilisateurs ont été desservis, selon Anselmo Monteiro. La SIAC est une unité de service intégrée qui regroupe les représentations d'organisations et d'entreprises dans le même espace physique et qui vise, entre autres objectifs, la réduction de la bureaucratie et la simplification de la prestation de services. Il offre aux citoyens des conditions physiques et environnementales adéquates et normalise les normes de service, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.