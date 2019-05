Angola: L'ANDA met en place des programmes d'aide aux personnes handicapées

Luanda — L'Association nationale des personnes handicapées d'Angola (ANDA) exécute depuis mars de cette année, deux programmes visant à recueillir des fonds et à former des personnes handicapées.

C'est le programme Anda formation (PAF), avec 308 cours professionnels, et le programme Anda conventions (PAC), qui permet d'obtenir des réductions sur la fourniture de certains services par des sociétés opérant sur le marché angolais. Rufino Daniel, coordinateur du PAF, a déclaré jeudi à Luanda que, dans le cadre de ce programme, les parties intéressées peuvent être formées, en personne ou virtuellement, en 308 cours professionnels et qu'en 10 inscriptions, l'ANDA propose un fauteuil roulant. Il a expliqué que l'inscription pour les personnes handicapées est gratuite, tandis que les autres parties intéressées doivent payer 10 000 kwanzas, et l'ANDA fournit tout le matériel didactique pour le cours.

Il a ajouté que le programme compte sur des enseignants à plein temps et que ceux qui sont intéressés par la formation peuvent se rendre dans les installations de l'ANDA. Le responsable a précisé que la plupart des cours sont dispensés via Internet. Les candidats doivent donc posséder des compétences de base en informatique pour mieux gérer les documents.

A son tour, le coordinateur du PAC, Celso Salles, a indiqué que le programme qu'il dirige a pour objectif de fournir des réductions sur la fourniture de certains services en déposant sur le compte de l'ANDA des valeurs allant de 500 à 2 000 kwanzas. Il a indiqué que les personnes intéressées pouvaient bénéficier de remises sur le paiement des services de santé et de beauté, entre autres, pour que les candidats puissent déposer les valeurs via iban AO06.004.00000.0942.4412.1014.1. "L'objectif est d'obtenir des accords avec au moins 100 000 entreprises opérant sur le marché national", a-t-il souligné. Selon Celso Salles, l'objectif de ces programmes est de rendre l'ANDA de plus en plus autonome. Dans le pays, au moins 650 000 personnes handicapées sont contrôlées, dont plus de 23 000 sont soutenues par l'ANDA, dans le cadre de divers projets mettant en relief « Vem Comigo ».