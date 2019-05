Angola: Le Président de la République veut la valorisation de l'infirmier

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, juge nécessaire de travailler pour que le dévouement de l'infirmière soit valorisé et récompensé.

Ces propos figurent dans un message diffusé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des soins infirmiers et des infirmiers, le dimanche 12 mai, officiellement créée en 1974 par le Conseil international des infirmiers.

"Je salue et félicite toutes les infirmières et tous les infirmiers angolais qui, avec dévouement et sacrifice, fournissent des soins de santé à la population et veillent sur leur bien-être, contribuant ainsi à sauver de nombreuses vies", lit-on dans une note signée par le chef du pouvoir exécutif.

João Lourenço souligne que le Gouvernement a approuvé dans cette législature un nouveau régime de carrière visant à reconnaître et à valoriser le groupe, et a recommandé que les organes compétents de l'État s'engagent de plus en plus dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels du secteur.

Le Président a précisé que, souvent dans des conditions difficiles, ces professionnels perdent des nuits de sommeil pour sauver des vies, des jours de loisir pour s'occuper des malades et la convivialité familière pour le bien-être de leurs patients.

Le Chef de l'Etat espère que cette date permettra également d'identifier les nouvelles perspectives et les défis qui se posent à ceux qui veillent à la santé de l'ensemble de la population.