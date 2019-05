Sénégal: Projet Food Future - L'ambassade des USA clôture le projet mercredi

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique clôture officiellement le projet Feed The Future Naatal Mbay - Appui aux chaînes de valeur céréalières, le mercredi prochain.

L'évènement sera co-présidé par le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moussa Baldé, et le Premier Conseiller de l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Sénégal, Martina Boustani.

La cérémonie marquera la fin des activités du projet et verra la participation de l'ensemble des acteurs du secteur agricole en particulier les chaînes de valeur céréalières (riz irrigué, riz pluvial, maïs et mil).

Cette cérémonie sera l'occasion de présenter au public les résultats majeurs de Naatal Mbay qui qui veut dire «rendre l'agriculture florissante» en Wolof. Le projet a été mis en œuvre dans les régions de Saint-Louis, Matam, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, de 2015 à 2019.

Le gouvernement américain, à travers l'Initiative alimentaire pour l'avenir (Feed the Future) mis en œuvre par l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), a appuyé les objectifs du gouvernement du Sénégal de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire des ménages ruraux les plus vulnérables en facilitant leur accès aux marchés grâce à Naatal Mbay.

Grâce à un investissement de 23,7 millions de dollars soit 13,8 milliards de francs CFA, sur quatre ans (taux d'échange actuel), Naatal Mbay a favorisé la croissance économique en permettant à 120 000 ménages agricoles d'accroître leur revenu de plus de 30%.

Ces résultats s'expliquent par la mise à l'échelle et la diffusion des technologies et de bonnes pratiques; le renforcement de capacités, le développement institutionnel, le financement de la chaîne de valeur intégrée, les services de développement des entreprises, les réformes politiques et la promotion d'approches efficaces.

La mise à l'échelle et la diffusion de technologies ont conduit à une croissance inclusive et une résilience dans les principales chaînes de valeur céréalières.

Les activités de Naatal Mbay ont contribué à créer de nouvelles opportunités pour les petits producteurs et les entrepreneurs privés dans le secteur des céréales.