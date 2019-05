Congo-Brazzaville: Livres - "La colère du fleuve" de Prince Arnie Matoko

Paru aux Editions Renaissance africaine, le deuxième recueil de nouvelles de l'auteur a été présenté le 10 mai, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard de Pointe-Noire.

L'ouvrage assimililable à une chronique congolaise est un recueil de sept nouvelles, narrées dans cent vingt-sept pages. On y trouve, par exemple, "Demain je suis riche", "L'expulsé", "La colère du fleuve" qui ne sont qu'une copie de la société où s'entremêlent plusieurs sentiments : la joie, l'amour, l'injustice, la désillusion, la corruption... « Le recueil "La colère du fleuve" peut être considéré comme une véritable chronique congolaise avec ses errements et ses bassesses, où la superstition prend parfois le dessus sur le cartésianisme. Matoko fait l'autopsie d'une société malade où la vérité et la justice sont régulièrement immolées sur l'autel de la folie scandaleuse des hommes », a dit le critique littéraire, Alphonse Kala.

Selon Prince Arnie Matoko, le fleuve peut être symbolisé par la vie d'une personne avec ses tumultes et ses déboires. Et d'ajouter : « Dans la vie, il faut savoir faire de bons choix. Dans mes nouvelles, je montre certes le côté négatif des choses non pas pour que l'homme s'y enlise mais pour qu'il en tire les leçons et rebondisse ensuite ».

Le nouvelliste emprunte aussi les expressions issues de son terroir en utilisant des noms tirés du congolisme tels Zola mambou ( celui qui aime les problèmes), tanga mingi (celui qui lit beaucoup), Ma shoro ( la sorcière), ce qui rend encore plus limpide son langage.

Prince Arnie Matoko est né à Pointe-Noire, en Répubique du Congo. Après avoir publié "Un voyage à New York", en 2017, il publie "La colère du fleuve". L'auteur est diplômé de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature et passionné de littérature depuis le collège. Il a déjà publié trois recueils de poèmes, à savoir "Mélodie des larmes", "Sous les ailes de l'aurore" et "Ces fruits de mon jardin intérieur".