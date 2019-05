Gabon: Premier League - Pierre-Emérick Aubaméyang finit « meilleur buteur » du championnat

Pierre-Emérick Aubaméyang termine la saison 2019 en « boulet de canon ». L'attaquant d'Arsenal qui est à sa première saison complète en Angleterre vient de terminer co-meilleur buteur de la Premier League anglaise, mais avec moins de matchs joués que ces deux concurrents Sadio Mané et Mohammed Salah, Aubaméyang reçoit donc logiquement le soulier d'or du championnat le plus compétitif du Monde.

Arrivé en janvier 2018 à Londres après avoir brillé à Dortmund, Pierre-Emérick Aubaméyang avait quitté le championnat allemand en première partie de saison avec 13 réalisations. Avec Arsenal, il finira la deuxième partie de saison avec 10 buts, et terminait à la 16ème place du podium. Cela lui avait permis de prendre la température du championnat avant de démarrer la saison 2018-2019 sous les champeaux de roues. En tout début de saison, l'attaquant des Gunners tutoie le haut du classement avec Mohammed Salah et Harry Kane. La concurrence en Premier League est tellement rude que certains y ont laissé des plumes. Mais Aubaméyang a maintenu le cap.

Souvent avec des jours sans, l'ancien stéphanois a fait la pluie et le beau temps au sein du club londonien. Pas toujours buteur à chaque journée, l'attaquant phare d'Unay Emery a en effet répondu aux appels de ses deux attaquants Pierre-Emerick Aubaméyang et Alexandre Lacazette, qui réclamaient sans cesse dans les médias de vouloir jouer ensemble. Ce qui fut fait en deuxième partie de saison. Le Gabonais a pu compter sur son compère pour empiler les buts. Et au fur et à mesure que la saison s'achevait, on le voyait terminer troisième ou quatrième. Mais le doublé à la dernière journée contre Burnley l'a hissé au haut du tableau. Il termine donc logiquement « meilleur buteur » de la Premier League anglaise.

C'est avec 22 réalisations que le Gabonais termine en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat le plus difficile au Monde. Une consécration pour ce joueur souvent critiqué au pays pour son rendement parfois jugé insuffisant. En Europa League, il en est à 9 buts, soit 1 but de moins que Giroud et Luka Jović. Il peut aussi terminer meilleur buteur dans cette compétition s'il la remporte le 29 mai prochain à Baku.