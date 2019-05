Gabon: MOUILA - Un préfet et sa concubine à la Maison en état d'arrestation pour une affaire de trafic d'ivoire

Dame Kogue Moukambi Mariette(42 ans) et son concubin Eugene Nziengui (54 ans), préfet du département de la Basse Banio (Mayumba) dans la province de la Nyanga (Sud Gabon), tous deux de nationalité gabonaise, ont été interpellés le lundi 6 mai 2019 dans la ville de Mouila.

Le couple détenait deux pointes d'ivoire. Le transport et la commercialisation des pointes d'ivoire, étant interdits par la Loi, une équipe composée des agents de la police judiciaire(PJ) et des Eaux et Forêts, appuyée par l'ONG Conservation Justice, est allée les appréhender une fois que l'information lui est parvenue.

Le trafic des ivoires et des bois a décidément une oreille dure. Le récit en dit long. En effet, le dimanche 5 mai 2019 vers 7 heures, Mariette Kogue Moukambi quitte Mayumba pour Tchibanga où elle va rencontrer un individu du nom de Mihindou, son fournisseur d'ivoire. Ce dernier va lui remettre deux (2) pointes d'ivoire moyennant une somme de 200.000f CFA. Une fois rentrée en possession de ladite marchandise, elle va rejoindre le préfet Eugene Nziengui qui, à bord de son véhicule de fonction, va démarrer pour Tchibanga récupérer sa concubine Mariette Kogue Moukambi avec les deux pointes d'ivoire et remonter ensemble sur Mouila, au lieu fixé pour la transaction.

Le lundi 6 en matinée, Eugene Nziengui va accompagner sa concubine madame Mariette Kogue Moukambi avec leur produit dans un motel de la ville aux fins d'effectuer la transaction avec leur présumé client.

Informée de la transaction, une équipe va aussitôt se déployer audit motel, lieu de la transaction et interpeller en flagrant délit de transport et de commercialisation de deux (2) pointes d'ivoire, Dame Mariette Kogue Moukambi et son concubin le préfet Eugene Nziengui.

Tous vont être conduits au poste de police. Auditionnés à chaud, ils vont reconnaître les faits et seront gardés à vue dans les locaux de la police judiciaire. Ils seront maintenus en détention par le parquet de Mouila et sont donc actuellement à la maison d'arrêt de Mouila.