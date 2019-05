Gabon: COTE D'IVOIRE - Laure Olga Gondjout, marraine d'Afrique ART expo à Abidjan invite à la valorisation des œuvres culturelles

La première édition d'AFRIQUE ART EXPO dont le thème était « La valorisation de nos créations et œuvres artisanales comme socle de notre Développement » s'est déroulée les 11 et 12 mai 2019 au village Abatta, dans la commune de Bingerville à quelques encablures d'Abidjan.

La marraine, Laure Olga Gondjout a procédé au lancement de ce rendez-vous de l'art, de la culture, du beau, du partage du savoir-faire et de l'excellence dans une ambiance conviviale et autour d'une vision partagée : revivifier l'identité culturelle africaine.

« Le patrimoine culturel africain regorge de potentialités qui n'attendent qu'un espace d'expression et un cadre de valorisation pour son rayonnement », sont là les propos de Laure Olga Gondjout, marraine de la première édition d'Afrique Art Expo qui a réuni les 11 et 12 mai 2019, un parterre de personnalités, d'artisans, de créateurs dans différents domaines qui ont partagé leur savoir-faire et confirmé que « rien ne se perd, tout se transforme ».

La marraine de cet événement a dans ses propos liminaires, remercié la Commissaire Général de ce plateau de la création, Elie Peyra, pour le choix de sa personne pour avoir « porté sur les fonts baptismaux », son initiative de contribuer à la restauration de la Dignité de l'Artisan dont la graine a été semée le week-end écoulé.

La Commissaire Générale, Madame Peyra a indiqué qu'Afrique Art Expo « veut être la caisse de résonnance pour la valorisation et la promotion de nos créations. C'est une plateforme de rencontre entre les créateurs et le public mais surtout, une opportunité d'exposition pour découvrir des créations et des œuvres inspirées du patrimoine africain et culturel. Les œuvres présentées sont le reflet de la beauté, de l'authenticité et de l'originalité ».

Les deux discours ont été entrecoupés par des prestations artistiques de haut vol de la troupe les Guirivoires et une chorale qui a interprété, avec brio la chanson de Kerozene, « Le temps » qui est « le second nom de Dieu ».

La délégation officielle a pris le temps de visiter les stands les uns après les autres. La marraine a échangé avec chaque artisan, les encourageant et prodiguant quelques conseils avisés. Des pneus réutilisés pour en faire des poufs, des sacs à dos confectionnés avec des anciens sacs de riz, des pièces de voiture servant à la fabrication d'objets de décoration... Une pluralité artisanale qui a séduit tous les visiteurs. Une démonstration d'ingéniosité, de détermination et de courage de ces artisans à encadrer et encourager.

La première édition d'Afrique Art Expo a refermé ses portes sur des notes musicales portant l'espoir d'une Afrique qui s'éveille et se construit autour de ses valeurs. Rendez-vous a déjà été pris pour la seconde édition, qui devrait s'internationaliser car la responsabilité est collective quant à la préservation de l'identité, quant au retour aux racines culturelles pour savoir d'où nous venons et où nous voulons aller. « L'Artisan de par son talent et savoir-faire, a une place à prendre et un rôle à tenir dans nos Sociétés » Conclut la marraine de cette belle exposition, Laure Olga Gondjout.