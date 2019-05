Gabon: ANFPG - La GRAF dans sa 4ème édition lance le Fonds Gabonais des Footballeurs

L'Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon (ANFPG) a organisé une rencontre amicale intergénérationnel qui regroupait d'ancien footballeurs internationaux gabonais, mais aussi africains. La Grande Rencontre Amicale des Footballeurs dans sa 4ème édition jouée au stade Idriss Ngari d'Owendo, et l'association a par la même occasion lancé un fonds destiné à soutenir les footballeurs gabonais.

L'ANFPG emmené par son président Rémi Ebanega Ekwa a organisé une rencontre amicale, la 4ème du genre dénommée la Grande Rencontre Amical des Footballeurs (GRAF) au stade Idriss Ngari d'Owendo le samedi 11 mai dernier. Cette initiative avait pour but de mettre sur pied une structure qui doit pouvoir prendre en charge les footballeurs au Gabon. Elle aura pour mission d'assurer l'épanouissement socio-économique des anciens footballeurs et ceux en activité. Par cette action, l'ANFPG veut valoriser le statu du footballeur, et leur garantir une reconversion après le football. Les différents projets des anciens comme des nouveaux seront pris en compte par la structure dirigée par Rémi Ebanega, qui s'est lui-même bien reconverti après sa carrière de footballeur professionnel.

Si l'événement a débuté avec un match d'ouverture entre l'ancienne et la nouvelle équipe féminine du Gabon, le match de gala quant à lui a regroupé les anciens internationaux du National Azingo et d'autre anciennes gloires du football africain. On y retrouvait François Amegasse Akoli, Parfait Ndong, Jonas Ogandaga ou encore Théodore Zué-Nguéma, qui revenait au Gabon après plusieurs années. D'ailleurs, il reste à ce jour le meilleur buteur de la sélection nationale avec 31 réalisations. Zué-Nguéma qui a ouvert une école de football en Guinée-Equatoriale a tenu à faire savoir qu'il pensait toujours au Gabon, et que le 'initiative de Remi Ebanega était « louable et lourde de sens ». L'événement a été rehaussé avec les présences de Cyrille Domoraud, président de l'Association des Footballeurs Ivoiriens (AFI), et d'Aruna Dindane secrétaire Général. Le public est venu nombreux au stade soutenir ses anciens internationaux, et ont pu revoir certains « gestes » techniques qui ont soulevés les foules par le passé. A l'instar du « Zué National » rentré en deuxième mi-temps, ce dernier a été salué par tout un stade.

La 4ème édition de la GRAF permettra à l'ensemble des footballeurs gabonais, anciens et ceux toujours en activité. La Graaf, est un match de gala qui réunit les anciennes légendes ayant marqué l'histoire du football gabonais. La rencontre a pour objectif de ressusciter les anciens souvenirs et valoriser le footballeur gabonais, et l'idée aujourd'hui pour l'ANFPG est d'« internationaliser » l'événement car, selon elle, c'est avec ces équipes extérieures que cette histoire a été possible.